رئیس سازمان اطلاعات سپاه به شهادت رسید

به گزارش ایلنا، بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت رئیس "سازمان اطلاعات سپاه، سردار سرلشکر سید مجید خادمی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا» (احزاب / ۲۳)

به آگاهی ملت شریف، قهرمان و مجاهد ایران عزیز می‌رساند:

"سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی" رئیس مقتدر و فرهیخته "سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" در جنایت حمله تروریستی دشمن امریکایی صهیونی در جنگ تحمیلی سوم"، در سحرگاه امروز به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

آن سردار عالیقدر طی حدود نیم قرن پاسداری صادقانه و شجاعانه از انقلاب، نظام و میهن اسلامی در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی نقش آفرینی‌های سترگ، ماندگار و درس آموزی را ثبت کرده است، که برای سال‌های متمادی می‌تواند راهگشای جامعه اطلاعاتی کشور به ویژه در مواجهه با دشمنان خارجی در سطوح راهبردی و نقشه‌های شوم و شیطانی آنان برای نفوذ و ایجاد تزلزل در امنیت و آرامش ایران سربلند قرار گیرد.

با تبریک و تعزیت این شهادت پرافتخار به محضر حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه) و نایب بر حقش رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی)،خانواده معظم، جامعه اطلاعاتی کشور به ویژه همرزمان وی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام علو درجات و همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و برای بازماندگان و عموم همکاران و همرزمان ایشان ثبات قدم در خیمه ولایت و ادامه راه قائد شهید امت و دیگر شهدای گرانقدر ایران اسلامی و جبهه مقاومت را طلب می‌کنیم.

متعاقباً آیین‌های تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر این شهید گرانقدر، اطلاع رسانی خواهد شد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

