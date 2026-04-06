در بیانیهای خطاب به رهبران دینی و جامعه جهانی؛
مدیر حوزههای علمیه: حمله به اماکن دینی و تاریخی اهانت به ارزشهای مشترک انسانی است
مدیر حوزههای علمیه کشور با صدور بیانیهای، حملات آمریکا و رژیم صهیونی به اماکن دینی و تاریخی را اهانت آشکار به همه ارزشهای مشترک انسانی و دینی دانست.
بیانیه حاکیست: این حملات، تنها یک اقدام نظامی نیست؛ بلکه رویارویی مستقیم «اصحاب اهریمن» با «لشکریان خدا» و اهانت آشکار به همه ارزش های مشترک انسانی و دینی است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمدهاست: پس از حمله سبعانه به اماکن مذهبی، زیارتگاهها، مساجد و حسینیه اعظم زنجان که میعادگاه پاکان و دلباختگان حضرت امام حسین(ع) است،در روز دوازدهم فروردین، اول آوریل ۲۰۲۶، روز جشن سالگشت جمهوری اسلامی و استقبال از سیزدهم فروردین ماه، که به تعبیر رهبری معظم دامت برکاته روز امید و زندگی است، حملات موشکی تروریستی بیمحابایی صورت گرفت که کلیسای جامع ارتدکس سنت نیکلاس در تهران را آماج حملاتی ددمنشانه قرار داد و خسارات سنگینی به مجموعه بناهای تاریخی و دینی و مقدس مسیحیان وارد کرد.
اعرافی در این بیانیه آوردهاست: شکسته شدن پنجرهها و درها، فرو ریختن بخشی از سقف خانه سالمندان که هنوز سالمندانی بیگناه در آن سکونت داشتند و نیز هتک حرمت یک کلیسا در خلال یک تهاجم نامشروع، اوج وحشیگری و دشمنی با تمام ادیان الهی است.
بیانیه حاکیست: من به عنوان مدیر حوزههای علمیه که همواره مدافع مظلومان و حامی تعایش سلمی بین اصحاب ادیان و تقریب بینالمذاهب بودهاست این جنایت را به شدیدترین وجه محکوم میکنم و اعلام میدارم: اولاً اماکن دینی (اعم از مسجد، حسینیه، کلیسا، کنیسه، قبلهگاهها و عبادتگاههای ادیان توحیدی) خطوط قرمزی هستند که هرگونه تجاوز و تعدی به این مکانها، چه در فلسطین، چه در لبنان، چه در سوریه، چه در ایران و چه در هر نقطه دیگر جهان، مصداق «محاربه با خدا و دین خدا است» و جنایت علیه بشریت و میراث دینی و فرهنگی است.
در ادامه بیانیه آمدهاست: ثانیاً از سازمان ملل متحد، یونسکو، واتیکان، شورای جهانی کلیساها و تمامی رهبران دینی جهان میخواهم که در برابر این هتک حرمتهای آشکار و تهاجم به مساجد، حرمهای شریف، حسینیهها، عبادتگاهها، کلیساها و کنیسهها سکوت نکنند. اگر امروز مسجد و کلیسایی در تهران، هدف قرار گیرد و بی پاسخ بماند، فردا منتظر فجایعی از این دست در کدام کشورها خواهیم بود و چه کسی پاسبان و پاسدار حرمهای امن الهی در سراسر جهان خواهد بود؟
بیانیه حاکیست: ثالثابه پیروان تمامی ادیان آسمانی هشدار میدهم که استکبار جهانی و رژیم صهیونی، نه تنها دشمن مسلمانان، بلکه دشمن تمام کسانی هستند که به خدا، پیامبران و کتب آسمانی ایمان دارند. امروز نوبت حسینیه اعظم زنجان و کلیسای ارتدکس در تهران است، فردا ممکن است نوبت هر عبادتگاه دیگری باشد. وحدت ادیان توحیدی در برابر این هیولای دین خوار، یک ضرورت انکارناپذیر است.
مدیر حوزه های علمیه آورده است: رابعاً از حوزههای علمیه، دانشگاههای جهان اسلام، و همه آزادگان جهان میخواهم که با صدور بیانیههای قاطع، برگزاری تجمعات اعتراضی و اقدامات دیپلماتیک، اجازه ندهند این جنایات عادیسازی شود. خون هر بیگناهی و تخریب هر مکانی که به نام خدا بنا شده باشد، وجدان بیدار بشریت را به خروش در خواهد آورد.
بیانیه حاکیست: در پایان، ضمن اعلام همبستگی با همه خداباوران، جامعه ارتدکس روسیه و تمامی مسیحیان ایران و جهان، از خداوند متعال میخواهم که هرچه زودتر بشریت را از شرّ ستمگران و اهریمنصفتان آمریکایی-صهیونی نجات دهد.