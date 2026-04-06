پرداخت ودیعه مسکن از ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان برای خانوارهای آسیب دیده

به گزارش ایلنا،عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح نشست کمیسیون متبوع خود گفت: نشست کمیسیون عمران با حضور اعضای کمیسیون، وزیر راه و شهرسازی و جمعی از معاونان این وزارتخانه از جمله مسئولان حوزه‌های زیرساخت، بنادر و دریانوردی، هواپیمایی، راهداری و سایر معاونت‌ها و نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار شد.

وی در ادامه با بیان اینکه دستور کار این نشست بررسی روند بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده در جنگ رمضان طی حملات وحشیانه و غیرقانونی دشمنان بود اظهار کرد: در این نشست گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری، مدیریت شرایط و برنامه‌ریزی‌های آتی در بخش‌های مختلف مرتبط با وظایف وزارت راه و شهرسازی به اعضای کمیسیون ارائه شد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این نشست رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گزارشی از وضعیت خسارات و اقدامات انجام‌شده ارائه کرد. بر اساس این گزارش، در مجموع تعدادی از شهرها در ۲۴ استان کشور دچار آسیب شده‌اند که در این میان کلان‌شهرها از جمله تهران نیز در صدر فهرست مناطق آسیب‌دیده قرار دارند.در حال حاضر بنیاد مسکن در شهرها و روستاها خدمات‌رسانی و اقدامات بازسازی را با جدیت دنبال می‌کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه طبق آمار ارائه‌شده، تاکنون بیش از ۹۱ هزار واحد مسکونی و تجاری ـ بدون احتساب ساختمان‌های اداری و انتظامی ـ دچار آسیب شده‌اند افزود: از این تعداد برخی به صورت کامل تخریب شده و بیش از ۷۰ هزار واحد نیازمند بازسازی هستند و واحدها نیز به تعمیرات نیاز دارند.

وی در ادامه با اشاره به بسته‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی برای جبران خسارات گفت: در این زمینه دو بخش اصلی برای حمایت و جبران خسارت‌ها در نظر گرفته شده است. نخست پرداخت ودیعه مسکن برای خانوارهای آسیب‌دیده که در روستاها تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان و در شهرها تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: متقاضیان با ثبت‌نام در سامانه مربوطه وزارت راه به بانک مسکن معرفی می‌شوند و فرآیند پرداخت تسهیلات از طریق این بانک انجام خواهد شد.

ایری با بیان اینکه برای احداث واحدهای مسکونی تخریب‌شده نیز کمک‌های بلاعوض در نظر گرفته شده است تصریح کرد: به‌گونه‌ای که برای ساختمان‌های تا سه طبقه به ازای هر متر مربع تا ۲۶ میلیون تومان و برای ساختمان‌های با طبقات بیشتر به ازای هر متر مربع تا حدود ۲۸ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود. برای واحدهایی که نیازمند تعمیر هستند نیز بسته به میزان خسارت، کمک‌های بلاعوضی بین ۹ تا ۱۸ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه از دیگر اقدامات وزارت راه و شهرسازی تسهیل در ترخیص کالا از گمرکات کشور بود افزود: در برخی بنادر رکوردهای قابل توجهی در جابه‌جایی و ترخیص کالا ثبت شده و این موضوع به تسریع تأمین نیازهای کشور کمک کرده است.

ایری در ادامه با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور گفت: در حوزه فرودگاهی نیز در برخی فرودگاه‌ها هواپیماهایی دچار آسیب شده‌اند که برنامه‌های لازم برای بهسازی و رفع این مشکلات در حال اجراست.

وی در ادامه با بیان اینکه در این نشست گزارشی از ارزیابی و برنامه‌ریزی برای پل‌های حساس در ۲۴ استان کشور ارائه شد گفت: پل‌های مهم سراسر کشور شناسایی شده‌اند که شامل پل‌های راه‌آهن، بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها هستند. برای این پل‌ها مسیرهای جایگزین و محورهای موازی پیش‌بینی شده تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا آسیب احتمالی، تردد مردم و حمل‌ونقل دچار اختلال نشود و مسیرهای جایگزین از قبل آماده باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی برنامه ریزی لازم را برای مدیریت شرایط بحرانی انجام داده است افزود: وزارتخانه در حوزه‌های مختلف از جمله هواپیمایی، بنادر، راه‌آهن و جاده‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم را برای مدیریت شرایط و تقویت زیرساخت‌ها انجام داده است.

وی در ادامه بیان کرد: همچنین در این نشست، اعضای کمیسیون عمران نیز به بیان نکته نظرات و دیدگاه‌های خود برای بهبود خدمات رسانی به مردم و آسیب دیدگان و جبران خسارت‌ها و رفع موانع احتمالی پرداختند.

ایری با تاکید بر اینکه کمیسیون عمران مجلس نظارت مستمر بر پروژه‌های عمرانی وزارت راه و شهرسازی دارد افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، هیچ پروژه عمرانی متوقف نخواهد شد و پروژه‌هایی که آماده بهره‌برداری هستند طبق برنامه به افتتاح خواهند رسید تا روند اجرای طرح‌های عمرانی در کشور بدون وقفه ادامه یابد

