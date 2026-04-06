تخریب ۱۰۹ هزار و ۸۰۰ مترمربع ساختوساز غیرمجاز در بخش کهریزک
به دستور رئیس دادگستری کهریزک مجموعاً ۱۰۹ هزار و ۸۰۰ مترمربع از ساختوسازها و مستحدثات غیرمجاز در نقاط مختلف این بخش تخریب و اراضی به وضعیت سابق بازگردانده شد.
به گزارش ایلنا، در راستای صیانت از حقوق عامه و حفاظت از کاربری اراضی زراعی و باغی، با دستور علیمحمدی رئیس دادگستری کهریزک، در ایام تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ در مجموع ۱۰۹ هزار و ۸۰۰ مترمربع از ساختوسازها و مستحدثات غیرمجاز در نقاط مختلف بخش الف تخریب و اراضی به وضعیت سابق بازگردانده شد.
این اقدام در چارچوب مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و با هدف جلوگیری از تصرف و احداث ساختوسازهای غیرقانونی در این اراضی انجام شده است.
عملیات تخریب در مناطق مختلفی از بخش کهریک از جمله گلحصار، اراضی کهریزک، قیصرآباد، جهانآباد، درسونآباد، شریفآباد و خیابان چهارم صورت گرفت که جزئیات آن به شرح زیر است:
در منطقه گلحصار، ۲۲۰ قطعه پیکنی غیرمجاز به مساحت حدود یک و نیم هکتار تخریب شد.در اراضی کهریزک تباین، دو هکتار از تغییر کاربریهای غیرمجاز رفع اثر شد.
در قیصرآباد، ۵۰۰ مترمربع پیکنی، ۳۰۰ مترمربع دیوارکشی و یک هکتار مستحدثات غیرمجاز در مجموع به مساحت ۱۰ هزار و ۸۰۰ مترمربع تخریب شد.
در جهانآباد، هزار مترمربع فنسکشی، ۳.۵ هکتار تصرف اراضی کشاورزی و دو هزار مترمربع دیوارکشی غیرمجاز در مجموع به مساحت ۳۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع رفع تصرف شد.
در درسونآباد نیز هزار مترمربع دیوارکشی و فنسکشی غیرمجاز تخریب شد.در شریفآباد، یک سوله غیرمجاز به مساحت دو هزار مترمربع جمعآوری شد.
همچنین در اراضی کشاورزی کهریزک، دو هکتار از تغییر کاربریهای غیرقانونی رفع اثر شد.
در خیابان چهارم نیز سه هزار مترمربع دیوارکشی و مستحدثات مربوط به ترانسفورماتور تخریب شد.این عملیات با حضور کشاور، نماینده ویژه فرماندار، نماینده بخشداری و عوامل اجرایی انجام شد.