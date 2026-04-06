نیروی دریایی سپاه:
تنگه هرمز هرگز به روال سابق باز نخواهد گشت
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه تنگه هرمز هرگز به روال سابق باز نخواهد گشت, عنوان کرد: نیروی دریایی سپاه در حال تکمیل مقدمات عملیاتیِ طرح ابلاغی مسئولان ایران برای نظم جدید خلیج فارس است.
به گزارش ایلنا، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد:
«تنگه هرمز هرگز به روال سابق باز نخواهد گشت؛ مخصوصاً برای آمریکا و اسرائیل.
نیروی دریایی سپاه در حال تکمیل مقدمات عملیاتیِ طرح ابلاغی مسئولان ایران برای نظم جدید خلیج فارس است.»