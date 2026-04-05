پاسخ قالیباف به تهدید ترامپ؛ به ملت ایران احترام بگذار
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تهدیدات ترامپ گفت: تنها راه حل واقعی، احترام به حقوق ملت ایران و پایان دادن به این بازی خطرناک است.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به تهدیدات اخیر ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نوشت:
« حرکتهای بیاساس تو، آمریکا را به جهنمی واقعی برای تک تک خانوادههای آمریکایی تبدیل میکند و سراسر منطقه ما به دلیل اصرار تو بر اطاعت از دستورات نتانیاهو، به آتش کشیده خواهد شد.
اشتباه نکن، با جنایات جنگی به هیچ دستاوردی نخواهی رسید. تنها راه حل واقعی، احترام به حقوق ملت ایران و پایان دادن به این بازی خطرناک است.»