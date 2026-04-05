رحیمی: خدمات هلال احمر توام با معنویت و روح الهی است/ پیگیری حقوقی جنایات اسراییل و آمریکا ضروری است

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این دیدار با تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، فرماندهان مسئولان و مردم بی‌گناه کشورمان در جنگ وحشیانه محور اسراییلی – آمریکایی، از خداوند برای آنان علو درجات مسالت و با تبریک فرارسیدن سال نو، برای مردم ایران پایداری و موفقیت و پیروزی آرزو کرد.

وزیر دادگستری در جمع مدیران و کارکنان هلال احمر با تجلیل از خدمات این نهاد غیردولتی، فعالیت و تلاش کارکنان هلال احمر را بسیار مهم و ارزشمند برشمرد و گفت: هلال احمر در همه صحنه‌های ضروری و بخصوص در جنگ فعلی خدمات و تلاش ارزنده و گرانسنگی ارایه داده و در همه حوادث و اتفاقات یاری‌رسان و کمک حال مردم و آسیب‌دیدگان بوده است.

وی نفس کار در هلال احمر را مصداق آیه شریفه «و من احیاها و فکانما احیاالناس جمیعا» عنوان کرد و گفت: تخصص و سرعت عمل دو مشخصه و عنصر حیاتی و لازم ماموران هلال احمر است که زمینه‌ساز نجات جان انسان‌ها و حادثه‌دیدگان می‌شود، از این حیث، کار و فعالیت ماموران هلال احمر در عین امور مادی، حاوی معنویت و روح خدایی است که با هیچ فعالیت دیگری قابل قیاس نیست، در این زمینه تفاوتی بین کارکنان رسمی و خادمان افتخاری در این مجموعه نیست و با کمال فروتنی و اخلاص این تلاش و فعالیت شما را ارج می‌نهیم.

رحیمی تلاش و حضور کارکنان هلال احمر بخصوص در این جنگ که نماد عینی جنایت علیه بشریت و نقض همه قوانین و معاهدات بین‌المللی است را بسیار پررنگ و قابل توجه برشمرد و گفت: مطابق قوانین و معاهدات بین‌المللی تجاوز به کشور دیگر تحت هیچ شرایطی مجاز نیست مگر در مقام دفاع مشروع، اما متاسفانه سابقه تاریخی نشان داده رژیم کودک‌کش اسراییل و ایالات متحده آمریکا اصولا اعتقادی به قانون و معاهدات بین‌المللی ندارند.

وی در ادامه تصریح کرد: حتی در منازعات مسلحانه نیز قوانین و اصولی تعریف شده که از جمله آن‌هاعدم تعرض به برخی اماکن از جمله بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و علمی است اما در این جنگ می‌بینیم آمریکا و اسراییل به هیچ کدام از این قوانین پایبند نبوده و جنایات جنگی مضاعفی را در حق مردم و کشور ایران مرتکب شده‌اند و حتی هلال احمر را نیز که ماهیت وجودی آن امور انسان‌دوستانه و خیرخواهانه است را نیز مورد تجاوز قرار دادند.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود پیگیری حقوقی جنایات وحشیانه اسراییل و آمریکا بخصوص در مراجع ذیصلاح بین‌المللی را امری ضروری و بسیار مهم عنوان کرد و گفت: راه‌اندازی کارزار حقوقی در صحنه بین‌المللی و داخلی برای کشاندن جنایتکاران به دادگاه و صدور رای و پیگیری اجرای آن برای دریافت خسارت ضروری است و با توجه به اینکه هلال احمر نهادی غیردولتی است، پیگیری حقوقی این موضوع از سوی این نهاد بسیار موثر و کارساز بوده و در این زمینه با همه توان آماده همکاری و کمک به اجرای این موضوع هستیم.

وی گفت: مقابله نظامی و هدف قرار دادن دشمن در قالب دفاع مشروع لازم و ضروری است اما کافی نیست، در این زمینه رهبر شهیدمان در جریان جنگ ۱۲ روزه و آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای در نخستین پیام خود تاکید داشتند که پیگیری و مطالبه حقوقی و گرفتن یقه جنایتکاران و پاسخگو کردن آنان و دریافت غرامت و خسارات وارده امری ضروری است هرچند با گذر زمان همراه باشد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در این زمینه اقدامات مناسبی صورت گرفته که با مستندسازی خسارات وارده در حوزه مادی، معنوی و تنبیهی تلاش داریم موضوع را به صورت جدی بخصوص در کشورهایی که در صحنه جهانی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند پیگیری کنیم.

در این دیدار که سیدمحمد مهدی غمامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و تنی چند از مدیران این وزارتخانه وزیر دادگستری را همراهی می‌کردند، گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های هلال احمر در طول جنگ و رسیدگی به آسیب‌دیدگان ارایه شد.

