تکذیب ادعاهای اخراج منتسبین به سردار سلیمانی از آمریکا
مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه، ادعاهای اخیر وزیر امورخارجه آمریکا درباره اخراج دو ایرانی از خاک این کشور و منتسب کردن آنها به سردار سلیمانی را تکذیب و به شدت تقبیح کرد.
به گزارش ایلنا علیرضا هاشمی مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه، توئیت اخیر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در انتساب دو تن از اتباع ایران به سردار رشید، سپهبد شهید سلیمانی را به طور کلی بی اساس و مردود دانست.
این ادعا در حالی مطرح میشود که خانواده سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، هرگونه نسبت فامیلی با این افراد را به طور رسمی تکذیب کردهاند.
هاشمی افزود: جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین حقوق بین الملل و قوانین سرزمینی، خود را موظف به حمایت از حقوق تمامی اتباع ایرانی در هر نقطه از جهان که باشند، میداند. وزارت امور خارجه ارائه هر نوع حمایت از ایرانیان مقیم خارج از کشور که از سوی سایر دولتها مورد ظلم و تضییع حقوق قرار گیرند را یک اصل ثابت در حوزه دیپلماسی کشور میداند و اقدامات لازم در این خصوص را صورت خواهد داد.
هاشمی این اقدام را نشانه روشن تلاش برای انحراف افکار عمومی از شکست مفتضحانه ارتش تروریستی آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی در جنگ تحمیلی رمضان توصیف و تصریح کرد: تصمیم دولت آمریکا مبنی بر بازداشت غیرقانونی اتباع ایران از سوی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در ماههای اخیر، نه تنها حاکی از دشمنی عمیق مقامات آمریکایی با مردم ایران است بلکه ناقض اصول بنیادین حقوق بینالملل، از جمله اصل منع تبعیض و حقوق بنیادین بشـر محسوب میشود.