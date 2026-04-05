عارف:

ترامپ که رفاه مردمش را قربانی تهدید دیگران می‌کند، هنوز در «عصر حجر» مانده‌ است

معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفت: کسی که رفاه مردمش را قربانی تهدید دیگران می‌کند، هنوز در «عصر حجر» مانده‌ است.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

 ترامپ دیشب از ناتوانی در تامین «مهدکودک و سلامت» مردم آمریکا به بهانه جنگ گفت و امروز ایران را به تخریب «نیروگاه‌ها و پل‌ها» تهدید کرد. کسی که رفاه مردمش را قربانی تهدید دیگران می‌کند، هنوز در «عصر حجر» مانده‌.

 ایران اما مسیر  دیگری را انتخاب کرده؛ ساختن، حتی زیر فشار.

 

اخبار مرتبط
