به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

ترامپ دیشب از ناتوانی در تامین «مهدکودک و سلامت» مردم آمریکا به بهانه جنگ گفت و امروز ایران را به تخریب «نیروگاه‌ها و پل‌ها» تهدید کرد. کسی که رفاه مردمش را قربانی تهدید دیگران می‌کند، هنوز در «عصر حجر» مانده‌.

ایران اما مسیر دیگری را انتخاب کرده؛ ساختن، حتی زیر فشار.

