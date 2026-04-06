جبار کوچکی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه رئیس‌جمهور آمریکا از یک سو زیرساخت‌های ایران را برای نابودی تهدید می‌کند و از سوی دیگر صحبت از مذاکره می‌کند، گفت: ترامپ زمانی که جنگ را آغاز کرد فکر می‌کرد با‌توجه به امکانات و تجهیزات نظامی که در اختیار دارد و امیدی که در داخل داشت، ظرف چند روز کار جنگ را تمام می‌کند.

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز بیش از یکماه از جنگ می‌گذرد و این جنگ وارد ماه دوم شده است، در این زمان قدرت نظام جمهوری اسلامی، قدرت نیروهای مسلح و قدرت حضور مردم در خیابان دو چندان شده است و روز به روز افزایش پیدا می‌کند و این باعث نگرانی شدید برای طرف مقابل است.

وی بیان کرد: ترامپ به کشورهای حاشیه خلیج فارس هم قول داده بود به زودی ایران را شکست می‌دهم و شما به خواسته‌تان می‌رسید، اما عملا این کار را نتوانسته انجام دهد و روز به روز هم ضعیف‌تر می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: شاهدیم ترامپ این روزها هم تهدید به زدن زیرساخت‌ها می‌کند و هم التماس به مذاکره تا مقاصد خودش را پیش ببرد، البته امپریالیسم هدفش و روشش این است که با تهدید و ابزار مذاکره به خواسته‌هایش برسد، اما خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح محکم ایستاده‌اند.

وی افزود: دشمن امروز شروع به زدن زیرساخت‌ها کرده است، پلی که هنوز افتتاح نشده بود و استفاده نظامی ندارد، یا آن مرکز دارویی را زد یا مرکزی که بیش از یک قرن است در حوزه دارو و واکسن برای بیماران کار می‌کرد، مورد هدف قرار دهد نشان‌دهنده این است که می‌خواهد رعب و وحشت ایجاد کند، با توجه به جنایات و جهت‌گیری که می‌کند هم در دنیا محکوم می‌شود و هم کشورهای غربی قصد همکاری با وی را ندارند.

کوچکی‌نژاد یادآور شد: امروز در داخل هم مردم بیش از هر زمانی منسجم‌تر شده‌اند بعد از جنگ هم بازسازی خود کشور را مردم انجام می‌دهند و نگرانی وجود ندارد.

وی درباره چگونگی رسیدگی به معیشت و اقتصاد کشور در دوران جنگ تا مردم با مشکلات بیشتری مواجه نشوند، گفت: هم مردم و هم دولت باید به این بخش ورود کنند در ۸ سال دفاع مقدس هم مردم خودشان جنگ را اداره می‌کردند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: امروز هم دولت باید نیازمندی‌های خودش را با مردم در میان بگذارد؛ مردم قطعا ورود می‌کنند تا کمک کنند. مردم هم در مسائل جنگ و هم در بحث حمایت از مستضعفین، اسکان و تولید این آمادگی را دارند که وارد میدان شوند.

وی گفت: حالا که کشورمان مورد تهاجم دشمن قرار گرفته، مردم ایران وارد میدان شده‌اند و به دولت کمک می‌کنند، دولت هم باید اعلام نیاز کند و مردم هم کمک کنند.

