کوچکینژاد در گفتوگو با ایلنا:
ترامپ هم تهدید میکند، هم التماس به مذاکره/ حمله به مراکز غیرنظامی و زیرساختها برای ایجاد رعب و وحشت است
مردم هم در جنگ و هم در حمایت از مستضعفین، اسکان و تولید آمادگی ورود به میدان را دارند
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به رفتار متناقض رئیسجمهور آمریکا گفت ترامپ تصور میکرد جنگ را در چند روز تمام میکند، اما با گذشت بیش از یک ماه، قدرت نیروهای مسلح و حضور مردم ایران افزایش یافته و همین موضوع باعث شده او همزمان با تهدید، بهدنبال مذاکره برای پیشبرد اهدافش باشد.
جبار کوچکی نژاد در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه رئیسجمهور آمریکا از یک سو زیرساختهای ایران را برای نابودی تهدید میکند و از سوی دیگر صحبت از مذاکره میکند، گفت: ترامپ زمانی که جنگ را آغاز کرد فکر میکرد باتوجه به امکانات و تجهیزات نظامی که در اختیار دارد و امیدی که در داخل داشت، ظرف چند روز کار جنگ را تمام میکند.
نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز بیش از یکماه از جنگ میگذرد و این جنگ وارد ماه دوم شده است، در این زمان قدرت نظام جمهوری اسلامی، قدرت نیروهای مسلح و قدرت حضور مردم در خیابان دو چندان شده است و روز به روز افزایش پیدا میکند و این باعث نگرانی شدید برای طرف مقابل است.
وی بیان کرد: ترامپ به کشورهای حاشیه خلیج فارس هم قول داده بود به زودی ایران را شکست میدهم و شما به خواستهتان میرسید، اما عملا این کار را نتوانسته انجام دهد و روز به روز هم ضعیفتر میشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: شاهدیم ترامپ این روزها هم تهدید به زدن زیرساختها میکند و هم التماس به مذاکره تا مقاصد خودش را پیش ببرد، البته امپریالیسم هدفش و روشش این است که با تهدید و ابزار مذاکره به خواستههایش برسد، اما خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح محکم ایستادهاند.
وی افزود: دشمن امروز شروع به زدن زیرساختها کرده است، پلی که هنوز افتتاح نشده بود و استفاده نظامی ندارد، یا آن مرکز دارویی را زد یا مرکزی که بیش از یک قرن است در حوزه دارو و واکسن برای بیماران کار میکرد، مورد هدف قرار دهد نشاندهنده این است که میخواهد رعب و وحشت ایجاد کند، با توجه به جنایات و جهتگیری که میکند هم در دنیا محکوم میشود و هم کشورهای غربی قصد همکاری با وی را ندارند.
کوچکینژاد یادآور شد: امروز در داخل هم مردم بیش از هر زمانی منسجمتر شدهاند بعد از جنگ هم بازسازی خود کشور را مردم انجام میدهند و نگرانی وجود ندارد.
وی درباره چگونگی رسیدگی به معیشت و اقتصاد کشور در دوران جنگ تا مردم با مشکلات بیشتری مواجه نشوند، گفت: هم مردم و هم دولت باید به این بخش ورود کنند در ۸ سال دفاع مقدس هم مردم خودشان جنگ را اداره میکردند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: امروز هم دولت باید نیازمندیهای خودش را با مردم در میان بگذارد؛ مردم قطعا ورود میکنند تا کمک کنند. مردم هم در مسائل جنگ و هم در بحث حمایت از مستضعفین، اسکان و تولید این آمادگی را دارند که وارد میدان شوند.
وی گفت: حالا که کشورمان مورد تهاجم دشمن قرار گرفته، مردم ایران وارد میدان شدهاند و به دولت کمک میکنند، دولت هم باید اعلام نیاز کند و مردم هم کمک کنند.