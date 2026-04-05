آیین هفتمین روز تدفین پیکر سپهبد موسوی در قم برگزار میشود
آیین گرامیداشت سوم و هفتمین روز تدفین پیکر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح کشور، عصر یکشنبه ۱۶ فروردینماه جاری در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) قم برگزار میشود.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری قم، این این مراسم از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) واقع در گلزار شهدای علیجعفر برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، در آیین یادشده جمعی از مسوولان استانی، اقشار مختلف مردم و خانوادههای معظم شهیدان و ایثارگران حضور خواهند یافت و یاد و خاطره این فرمانده شهید گرامی داشته میشود.