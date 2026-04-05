تاکنون به ۳۲۲ مرکز درمانی و ۷۶۳ مدرسه حمله نظامی شده است

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به تجاوز نظامی رژیم اسرائیل و آمریکا به دانشگاه‌ها، اظهار کرد: تاکنون ۳۰ دانشگاه کشور مورد تجاوز نظامی دشمن قرار گرفته است که نشان از تداوم حمله آنان به علم و دانش و پژوهش در ایران است که همیشه سردمدار علم و دانش محسوب شده است‌.

وی یادآور شد: شاهد حمله رژیم صهیونیستی به پتروشیمی ماهشهر هم بودیم که منجر به شهادت پنج نفر و جراحت ۱۷۰ نفر شد که برخی از آنان هنوز بستری هستند. همچنین حمله کور به بیمارستان روانشناسی دل‌آرام را شاهد بودیم که یک جنایت جنگی تمام و کمال است.

مهاجرانی افزود: تهاجم دوباره به محوطه نیروگاه اتمی بوشهر نیز به شهادت یکی از کارکنان حفاظت منجر شده است. در زمینه تشعشعات مسئولان استانی و سازمان انرژی اتمی مداوم اطلاع‌رسانی می‌کنند تا مردم آرامش روانی را حفظ کنند.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه بارها رژیم اسرائیل و آمریکا به مردم ایران دروغ گفته‌اند، تصریح کرد: اخبار را از مبادی رسمی پیگیری کنیم و مطمئن باشیم دلسوزتر از مسئولان کشورمان برای ایران وجود ندارد.

وی با اشاره به تازه‌ترین آمار حملات به نقاط مسکونی در تجاوز نظامی رژیم اسرائیل و آمریکا، اعلام کرد: از این تعداد ۸۳ هزار و ۳۵۱ واحد مسکونی است. ۳۹ هزار و ۵۰۸ واحد مسکونی و تجاری در تهران بوده است. ۳۲۲ مرکز درمانی و بهداشتی، ۷۶۳ مدرسه و در نهایت ۵۵ کتابخانه در ۱۲ استان آسیب دیده است.

مهاجرانی با اشاره به اقدامات دولت در شرایط جنگی، اظهار کرد: وزارت صمت قرارگاهی را از ساعات اولیه جنگ با نام قرارگاه جنگ راه‌اندازی کرده تا به صورت مداوم جریان تولید را پایش کند و در زمینه تامین کالا و کنترل بازار نیز فعال است.

سخنگوی دولت یادآور شد: وزارت کار پویش «امداد ایران ماهر» را با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شکل داده تا نیروی انسانی ماهر را برای بازسازی واحدهای مسکونی و صنعتی آسیب‌دیده تجمیع کند. برای این پویش سامانه‌ای جهت علاقمندان و داوطلبان به همکاری در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده باتوجه به اینکه متولی امور مشاوران و پیمانکاران است، برای ساماندهی آنان نظام پاسخگویی بدون وقفه در ایام جنگ در نظر گرفته شده است.

مهاجرانی همچنین اعلام کرد: سازمان امور اداری و استخدامی کشور از اعمال افزایش ضریب حقوق سال جدید در فروردین و واریز حقوق کارکنان پس از اعمال آن خبر داده است. همچنین جریمه دیرکرد اقساط از سوی بانک مرکزی در شرایط جنگی فعلا تعلیق شده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه وزارت نیرو در طول جنگ به بیش از هزار و ۹۰۰ حادثه برخورده کرده، ادامه داد: برخی از این موارد حوادث معمول بوده و برخی ناشی از آسیب‌های جنگ است که با حدود ۱۵۰ هزار نفر از کارکنان فعال صنعت آب و برق شبکه توزیع را به صورت پایدار حفظ شده است و موارد قطع ظرف حداکثر ۲ ساعت به اتصال مجدد انجامیده است.

