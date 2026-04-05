ساعت کاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شد
کد خبر : 1769640
معاون خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه اعلام کرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور از پانزدهم فروردین ماه، کار خود را از ساعت ۸:۰۰ صبح آغاز خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طی بخشنامهای ساعت کاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را اعلام کرد.
بر اساس این بخشنامه، با توجه به ساعت کاری واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه، ساعت شروع به کار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور از پانزدهم فروردین ماه تا اطلاع ثانوی از ساعت ۸:۰۰ صبح و با رعایت سقف مقرر قانونی تعیین شده است.