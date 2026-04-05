ترامپ بهتر است هرچه زودتر به شکست اذعان کند

به گزارش ایلنا،محمدجواد لاریجانی گفت: به نظرم در کنار شکست‌های متصل و مداوم و پی در پی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در این مدت یک ماه دیدند، این مسئله‌ای که اخیراً اتفاق افتاد یک پیروزی عظیم برای لشکر اسلام از چند جهت هست.

وی با بیان اینکه انهدام پرنده های دشمن، پیروزی عظیم برای لشگر اسلام است، افزود: اولا از جهت توانمندی هایی که لشکر اسلام در دفاع هوایی به تدریج آنها را آشکار کرده است که این یک امر مقبولی بوده. رئیس جمهور کم عقل آمریکا ادعا کرده بود که ایران توان دفاع هوایی ندارد.

لاریجانی افزود: نکته بعد این است که لشکریان اسلام بسیار شجاعانه دفاع می‌کنند؛ یعنی منتظر نیستند که مثلا یک فرجه‌ای پیدا شود، وقتی خطر را دیدند بدون مهابا به آن حمله می کنند و توانمندی‌ها را نشان می دهند.

وی در پایان گفت: نکته سوم این است که آقای ترامپ و تشکیلات نظامی اش بهتر است هر چه زودتر مسئله شکست خود را اذعان کنند و باید مسئولیت تجاوز به جمهوری اسلامی را کاملا به عهده بگیرند و معنایش این است که باید در مورد خسارات پاسخگو باشند.

