خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاریجانی:

ترامپ بهتر است هرچه زودتر به شکست اذعان کند

کد خبر : 1769607
لینک کوتاه کپی شد.

محمدجواد لاریجانی گفت: ترامپ بهتر است هر چه زودتر مسئله شکست خود را اذعان کند و باید مسئولیت تجاوز به جمهوری اسلامی را کاملا به عهده بگیرد.

به گزارش ایلنا،محمدجواد لاریجانی گفت: به نظرم در کنار شکست‌های متصل و مداوم و پی در پی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در این مدت یک ماه دیدند، این مسئله‌ای که اخیراً اتفاق افتاد یک پیروزی عظیم برای لشکر اسلام از چند جهت هست.  

وی با بیان اینکه انهدام پرنده های دشمن، پیروزی عظیم برای لشگر اسلام است، افزود: اولا از جهت توانمندی هایی که لشکر اسلام در دفاع هوایی به تدریج آنها را آشکار کرده است که این یک امر مقبولی بوده. رئیس جمهور کم عقل آمریکا ادعا کرده بود که ایران توان دفاع هوایی ندارد. 

لاریجانی افزود: نکته بعد این است که لشکریان اسلام بسیار شجاعانه دفاع می‌کنند؛ یعنی منتظر نیستند که مثلا یک فرجه‌ای پیدا شود، وقتی خطر را دیدند بدون مهابا به آن حمله می کنند و توانمندی‌ها را نشان می دهند.

وی در پایان گفت: نکته سوم این است که آقای ترامپ و تشکیلات نظامی اش بهتر است هر چه زودتر مسئله شکست خود را اذعان کنند و باید مسئولیت تجاوز به جمهوری اسلامی را کاملا به عهده بگیرند و معنایش این است که باید در مورد خسارات پاسخگو باشند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار