حاجی‌پور خبر داد:

تشکیل کمیته ویژه پیگیری مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی در مجلس

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی گفت که کمیته ویژه پیگیری و حل مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی برای حل مشکلات معیشتی و کسب و کارهای مردم تشکیل می‌شود.

به گزارش ایلنا، رضا حاجی‌پور با تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب، فرماندهان ارشد و نیروهای مسلح و شهدای مردمی و دکتر لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، اظهار کرد: این دلاوران همواره نماد فداکاری، ایثار و پایداری در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و امنیت کشور خواهند بود و آن‌ها در راه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور جان خود را فدا کردند.

وی ادامه داد: جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی از سوی آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونی بر خلاف قوانین حقوق بشر، باعث وارد شدن آسیب های جدی و ناجوانمردانه به زیرساخت های کشور شد و نیازمندی هایی در بخش‌های مختلف به وجود آورد که باید تمهیدات خاص و ویژه اندیشیده شود تا در ادامه با مشکل روبرو نشویم.

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس ادامه داد: برخی موارد و مسائل در بودجه سنواتی کشور و در دیگر قوانین مصوب مجلس در اولویت قرار ندارد و نیازمند اصلاح و بازبینی و حتی الحاقیه‌های جدید مرتبط با موضوعات ناشی از جنگ‌ تحمیلی توسط دولت و مجلس هستند. با توجه به شرایط پیش آمده برای کشور باید با نگاه ویژه‌تری در راستای بهبود وضعیت معیشت مردم، کسب و کارها و فعالیت های تولیدی گام برداریم.

وی افزود: انشاءالله فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل کمیته ویژه پیگیری و حل مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی را به رییس و هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد.

حاجی پور ادامه داد: این کمیته ویژه باید وظیفه پیگیری و پیشبرد و حل امور مرتبط و شرایط پیش آمده برای کشور ناشی از جنگ تحمیلی را عهده دار باشد و با حضور نمایندگانی از کمیسیون های تخصصی مختلف مجلس شورای اسلامی تشکیل شود و به حل مسائل و مشکلات مختلف پیش آمده برای کشور، مردم و فعالان اقتصادی بپردازد.

نماینده آمل یادآور شد: در قانون بودجه سنواتی و همچنین برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور، مواردی وجود دارد که می تواند با انجام برخی اصلاحات به حل مشکلات در حوزه کسب و کار، معیشت مردم و آسیب های وارد شده به زیرساخت های اقتصادی کشور کمک کند؛ باید حل مشکلات ایجاد شده برای مردم و آسیب های وارد آمده به منازل مسکونی آن ها در اولویت قرار گیرد و در عین حال توجه ویژه ای به حل مشکلات تولیدی و صنعتی بخش خصوصی و دولتی داشته باشیم و به صورت جدی مسائل پیش آمده برای معیشت مردم و کسب و کارها را پیگیری و مرتفع کنیم.

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیته ویژه پیگیری مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی در مجلس شورای اسلامی با استفاده از ظرفیت مشورتی بخش خصوصی، نخبگان و اصناف به دولت کمک خواهد کرد حل مشکلات اقتصادی کشور در بخش های مختلف به نحوی مطلوب در دستورکار قرار گیرد.

حاجی‌پور در پایان افزود: همچنین از رئیس جمهور تقاضا داریم با مدیریت و درایت ویژه خود و با عنایت به شعار سال که توسط مقام‌ معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی تعیین شده است، پروژه هایی که سال‌ها در صف انتظار برای راه‌اندازی است و هنوز به بهره‌برداری نرسیده و دیگر مواردی که در بودجه آمده ولی در اولویت فعلی کشور قرار ندارد، توسط دستگاه‌های اجرایی مختلف شناسایی و اصلاح و بودجه تخصیصی به این موارد با همکاری مجلس در حوزه معیشت مردم و بهبود کسب و کارها، صرف شود.

 

 

