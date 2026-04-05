رئیس دیوان عالی کشور به پویش جانفدا پیوست
رئیس دیوان عالی کشور و جمعی از قضات و کارکنان به پویش جانفدا پیوستند.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، در این خصوص با صدور پیامی، ضمن تقدیر از مردم غیور و جان برکف ایران، پیروزی بر دشمن را وعده الهی و تردیدناپذیر توصیف کرد.
متن پیام رئیس دیوان عالی کشور به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در مقطعی دیگر از تاریخ پرافتخار ایران اسلامی قرار گرفتهایم و جهان شاهد حرکتی مبتنی بر اراده میلیونها ایرانی غیور و جانبرکف است. پویش جانفدا، صحنه تجلی عزم مردمی در حفاظت از تمامیت ارضی این خاک مقدس است؛ عرصهای که در واقع تجلی اراده خداوند متعال است.
این حرکت عظیم، مهر بطلانی است بر تلاشهای بیهوده دشمن برای کمرنگ ساختن حضور مردم در صحنه صیانت از نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف، بار دیگر، فارغ از اختلافات و دیدگاهها، نشان دادند، زمانی که پای غیرت، حمیت و صیانت از وطن و آرمانهای انقلاب اسلامی در میان باشد، تمامی اختلافات رنگ خواهد باخت.
درود خدا بر یکایک فرزندان این مرز و بوم که با اراده و ایمان به وعده خداوند متعال، در راه سربلندی و اقتدار میهن عزیزمان جان فدا ساختند و سلام پروردگار بر قائد شهید امت که در همه عرصهها و مقاطع سخت، ما را بر تحقق وعده نصرت الهی و پیروزی یادآور بودند؛ و امروز آیا شرایطی که دشمن زبون فریبکار در آن دست و پا میزند، غیر از این وعده الهی است که «.. یعذبهم بأیدکم و یحزنهم و ینصرکم علیهم، یشف صدور قوم مومنین».
والسلام علیکم
محمدجعفر منتظری