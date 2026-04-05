شمار پهپادهای منهدم شده دشمن به ۱۶۲ رسید

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ9 در دقایقی قبل در آسمان اصفهان به وسیله سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور خبر داد.

همچنین روابط عمومی ارتش هم از انهدام یک فروند پهپاد «هرمس ۹۰۰» دشمن متجاوز آمریکایی- صهیونی با رهگیری و شلیک موفق سامانه نیروی پدافند هوایی ارتش، در منطقه عمومی اصفهان خبر داد.

با احتساب این یک فروند، تعداد پهپادهای منهدم شده توسط شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور به ۱۶۲ فروند رسید.