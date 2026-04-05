به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، شنبه شب در یک تماس تلفنی، درباره تحولات مرتبط با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی آن تبادل نظر کردند.

در این تماس تلفنی، جنایات جنگی بی‌سابقه متجاوزان در حمله به زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی ایران و نیز تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران انرژی و اهداف غیرنظامی و مناطق مسکونی، تشریح و بر مسئولیت همه کشورها از جمله کشورهای منطقه‌ای برای حمایت از صلح و ثبات منطقه و خودداری از هرگونه مساعدت و همدستی با متجاوزان تاکید شد.

وزیر خارجه مصر بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک جهت کمک به توقف جنگ تاکید کرد.

