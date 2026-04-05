آغاز جلسات رسمی کمیسیون اجتماعی مجلس در سال ۱۴۰۵/ بررسی شرایط حضور کارکنان در محل خدمت و تأثیرات جنگ بر وضعیت اشتغال و معیشت کارگران

به گزارش ایلنا،کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این هفته جلسات رسمی خود در سال ۱۴۰۵ را آغاز خواهد کرد و طبق اعلام کمیسیون، نمایندگان این کمیسیون در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هفته جاری در جلساتی به مهم‌ترین مسائل حال حاضر مردم در حوزه فعالیت و نظارت کمیسیون اجتماعی به شرح زیر می‌پردازند؛

یکشنبه، ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۵

_ جلسه کمیسیون اجتماعی به منظور بحث و بررسی و تبادل نظر حول محورهای:

۱- تصمیمات متخذه درخصوص کم و کیف حضور کارکنان دولت در محل خدمت در شرایط جنگ فعلی در استان‌های مختلف کشور؛

۲- پیگیری مسائل و مشکلات مرتبط با جامعه کارگری، به‌ویژه بررسی تأثیرات جنگ فعلی بر وضعیت اشتغال و معیشت کارگران

سه‌شنبه، ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵

_ جلسه کمیسیون اجتماعی به‌منظور بحث و بررسی و تبادل نظر حول محورهای:

۱_ کیفیت پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی

۲_ پیگیری وضعیت و پرداخت مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، به‌ویژه کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و لزوم حمایت بیشتر از نهادهای حمایتی در شرایط جنگی کشور.

