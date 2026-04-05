این هفته انجام می‌شود؛

آغاز جلسات رسمی کمیسیون اجتماعی مجلس در سال ۱۴۰۵/ بررسی شرایط حضور کارکنان در محل خدمت و تأثیرات جنگ بر وضعیت اشتغال و معیشت کارگران

نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در نخستین جلسات رسمی این کمیسیون در سال ۱۴۰۵، امروز(یکشنبه ۱۶ فروردین‌ماه) تصمیمات اتخاذ شده درخصوص کم و کیف حضور کارکنان دولت در محل خدمت در شرایط جنگ فعلی در استان‌های مختلف کشور و تأثیرات جنگ فعلی بر وضعیت اشتغال و معیشت کارگران را بررسی می‌کنند.

به گزارش ایلنا،کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این هفته جلسات رسمی خود در سال ۱۴۰۵ را آغاز خواهد کرد و طبق اعلام کمیسیون، نمایندگان این کمیسیون در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هفته جاری در جلساتی به مهم‌ترین مسائل حال حاضر مردم در حوزه فعالیت و نظارت کمیسیون اجتماعی به شرح زیر می‌پردازند؛

یکشنبه، ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۵ 

_ جلسه کمیسیون اجتماعی به منظور بحث و بررسی و تبادل نظر حول محورهای:

۱- تصمیمات متخذه درخصوص کم و کیف حضور کارکنان دولت در محل خدمت در شرایط جنگ فعلی در استان‌های مختلف کشور؛

۲- پیگیری مسائل و مشکلات مرتبط با جامعه کارگری، به‌ویژه بررسی تأثیرات جنگ فعلی بر وضعیت اشتغال و معیشت کارگران

سه‌شنبه، ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵

_ جلسه کمیسیون اجتماعی به‌منظور بحث و بررسی و تبادل نظر حول محورهای:

۱_ کیفیت پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی

۲_ پیگیری وضعیت و پرداخت مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، به‌ویژه کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و لزوم حمایت بیشتر از نهادهای حمایتی در شرایط جنگی کشور. 

 

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

