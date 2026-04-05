آغاز جلسات رسمی کمیسیون اجتماعی مجلس در سال ۱۴۰۵/ بررسی شرایط حضور کارکنان در محل خدمت و تأثیرات جنگ بر وضعیت اشتغال و معیشت کارگران
نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در نخستین جلسات رسمی این کمیسیون در سال ۱۴۰۵، امروز(یکشنبه ۱۶ فروردینماه) تصمیمات اتخاذ شده درخصوص کم و کیف حضور کارکنان دولت در محل خدمت در شرایط جنگ فعلی در استانهای مختلف کشور و تأثیرات جنگ فعلی بر وضعیت اشتغال و معیشت کارگران را بررسی میکنند.
به گزارش ایلنا،کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این هفته جلسات رسمی خود در سال ۱۴۰۵ را آغاز خواهد کرد و طبق اعلام کمیسیون، نمایندگان این کمیسیون در روزهای یکشنبه و سهشنبه هفته جاری در جلساتی به مهمترین مسائل حال حاضر مردم در حوزه فعالیت و نظارت کمیسیون اجتماعی به شرح زیر میپردازند؛
یکشنبه، ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۵
_ جلسه کمیسیون اجتماعی به منظور بحث و بررسی و تبادل نظر حول محورهای:
۱- تصمیمات متخذه درخصوص کم و کیف حضور کارکنان دولت در محل خدمت در شرایط جنگ فعلی در استانهای مختلف کشور؛
۲- پیگیری مسائل و مشکلات مرتبط با جامعه کارگری، بهویژه بررسی تأثیرات جنگ فعلی بر وضعیت اشتغال و معیشت کارگران
سهشنبه، ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵
_ جلسه کمیسیون اجتماعی بهمنظور بحث و بررسی و تبادل نظر حول محورهای:
۱_ کیفیت پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی
۲_ پیگیری وضعیت و پرداخت مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، بهویژه کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و لزوم حمایت بیشتر از نهادهای حمایتی در شرایط جنگی کشور.