خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قوه قضاییه:

امکان استعلام اصالت مدارک قضایی فراهم شد

کد خبر : 1769448
لینک کوتاه کپی شد.

امکان استعلام اصالت مدارک قضایی در نتیجه خدمت نوین عدلیه هوشمند در درگاه عدل ایران به‌منظور کاهش مراجعات شهروندان و توسعه خدمات غیرحضوری فراهم شد.

به گزارش ایلنا، در راستای هوشمندسازی عدلیه، توسعه سبد خدمات خودکاربری و غیرحضوری قضایی و کاهش مراجعات شهروندان در وضعیت جنگی، امکان استعلام اصالت اسناد قضایی نظیر دادنامه، قرار و سایر مدارک مرتبط در درگاه خدمات الکترونیک قضایی عدل ایران به نشانی adliran.ir فراهم شد.

بر این اساس، در میز خدمت «استعلام مدارک قضایی» علاوه بر استعلام اصالت گواهی عدم سوء پیشینه، امکان استعلام اصالت اسناد قضایی همچون دادنامه، قرار تأمین کیفری، قرار اعدادی و قرار نظارت قضایی فراهم گردید تا مراجعان به‌منظور دریافت این خدمت بی‌نیاز از مراجعه به واحد‌های قضایی و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باشند.

در نتیجه این خدمت نوین عدلیه هوشمند، امکان استعلام سریع و دقیق اصالت و اعتبار مدارک قضایی برای شهروندان به‌صورت غیرحضوری و خودکاربری فراهم شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار