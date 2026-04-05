به گزارش ایلنا، سرهنگ ابراهیم ذوالفقاری روز یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ گفت: به دنبال اقدامات مذبوحانه و خصمانه دشمن برای نجات خلبان جنگنده ساقط شده خود، پرنده‌های دشمن متجاوز در جنوب اصفهان با امدادهای الهی و یاری خداوند متعال، طی عملیات مشترک رزمندگان قهرمان سپاه و بسیج مردمی و با همکاری نیروهای انتظامی، مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شده‌اند.

وی اظهار کرد: پرنده‌های یاد شده هم اکنون در شعله‌های آتش خشم رزمندگان اسلام در حال سوختن هستند.

