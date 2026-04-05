سخنگوی قرارگاه خاتم:
پرندههای دشمن متجاوز در جنوب اصفهان منهدم شدند
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص) از انهدام پرندههای دشمن متجاوز در جنوب اصفهان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ ابراهیم ذوالفقاری روز یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ گفت: به دنبال اقدامات مذبوحانه و خصمانه دشمن برای نجات خلبان جنگنده ساقط شده خود، پرندههای دشمن متجاوز در جنوب اصفهان با امدادهای الهی و یاری خداوند متعال، طی عملیات مشترک رزمندگان قهرمان سپاه و بسیج مردمی و با همکاری نیروهای انتظامی، مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شدهاند.
وی اظهار کرد: پرندههای یاد شده هم اکنون در شعلههای آتش خشم رزمندگان اسلام در حال سوختن هستند.