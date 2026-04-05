قوه قضائیه: محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست به دار مجازات آویخته شدند

در جریان اغتشاشات تروریستی دی ماه سال ۱۴۰۴، عده‌ای از عناصر دشمن تلاش داشتند به مکان نظامی ورود کرده و با سرقت سلاح و ادوات نظامی دست به کشتار گسترده مردم بزنند.

کلانتری‌ها، حوزه‌های مقاومت بسیج و دیگر اماکن ممنوعه نظامی از جمله نقاط حساسی بودند که تروریست‌ها قصد نفوذ به آنها را داشتند که ناموفق ماندند.

محمدامین بیگلری فرزند مصطفی و شاهین واحدپرست فرزند غلامرضا از عناصر دشمن بودند که در شامگاه ۱۸ دی ماه به همراه تعدادی دیگر از آشوبگران با تعرض و آتش زدن یک مکان ممنوعه نظامی سعی در سرقت سلاح‌های موجود در این مکان نظامی را داشتند.

براساس مفاد پرونده محمدامین بیگلری با رعایت مسائل حفاظتی پس از ورود به مکان نظامی ممنوعه اقدام به تخریب اموال این مکان و تعرض به آن کرده است.

وی انگیزه خود از اقدامات جنایتکارانه را براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده است.

نامبرده درخصوص چگونگی ورود به حوزه شهید محمود کاوه که دارای طبقه‌بندی نظامی است، اظهار کرده است: من بعد از هول دادن و لگد زدن به در وقتی در حوزه باز شد وارد آن شدم و شروع به تخریب و آسیب زدن به وسایل این مکان کردم.

محکوم‌علیه شاهین واحدپرست نیز با رعایت اصول حفاظتی که نشان آگاهی وی از اقدامات مجرمانه است، اقدام به ورود به مکان نظامی ممنوعه کرده و در تخریب و آتش زدن این مکان نظامی مشارکت داشته است.

گفتنی است در زمان حمله آشوبگران عامل دشمن، تعدادی سلاح و مهمات نظامی از جمله ۲۰ قبضه سلاح کلاشینکف به همراه ۱۸۰۰ تیر فشنگ جنگی داخل اسلحه‌خانه موجود بوده است که علی رغم تلاش عناصر دشمن موفق به خارج کردن سلاح‌های مورد اشاره نشدند.

حسب اظهارات مطلعین و مستندات موجود در پرونده، تابلو‌های نوشتاری و هشداری درخصوص نظامی بودن ساختمان وجود داشته و متهمین از ماهیت مکانی که مورد تعرض قرار دادند آگاهی کامل داشتند.

گفتنی است، اغتشاشگران پس از تعرض و ایجاد آتش سوزی عمدی در مکان نظامی و تلاش برای سرقت سلاح‌های موجود در اسلحه خانه اقدام به تخریب اموال و وسایل آن کرده و سپس به علت آتش سوزی و دود زیاد به سمت پشت بام حرکت کرده و همانجا دستگیر می‌شوند.

پس از تشکیل پرونده قضایی و صدور کیفرخواست، جلسات رسیدگی به اتهامات محمد امین بیگلری و شاهین واحدپرست، با حضور متهمان و وکلای ایشان برگزار شد.

پس از قرائت کیفرخواست و استماع اظهارات افراد مطلع، اتهام انتسابی به متهمان تفهیم شده و نامبردگان ضمن پذیرش اتهام انتسابی نقش خود در تخریب مکان نظامی را تشریح کردند.

دادگاه با توجه به گزارشات سازمان اطلاعات سپاه، اظهارات و اقاریر صریح متهمان در روند دادرسی، دستگیری متهمان در حین ارتکاب جرم، بازبینی فیلم لحظه حمله به مکان ممنوعه نظامی، انتساب اتهامات به نامبردگان محرز را دانست و متهمان به اتهام مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروه‌های متخاصم و عوامل وابسته به آنها که منتهی به رعب و وحشت و ناامن کردن جامعه شده و ورود به اماکن نظامی دارای طبقه‌بندی به قصد خارج کردن سلاح و مهمات جنگی و تخریب و آتش زدن اموال دولتی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شدند.

حکم صادره پس از فرجام‌خواهی متهمان در دیوان عالی کشور بررسی شد.»

با نظر قضات دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی صورت گرفته وارد دانسته نشد و حکم دادگاه را تایید کردند.

حکم اعدام محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست براساس موازین قانونی به مرحله اجرا درآمد.