به گزارش ایلنا، سعید رحمت زاده پشتیری در فضای مجازی نوشت: تهدید به ماقبل حجر تکرار ادبیات فرسوده قدرت های رو به افول است. در برابر هر خطای محاسباتی علیه ایران، پاسخ نه در حرف، که در میدان داده می شود.

وی ادامه داد: دوران باج گیری آمریکا پایان یافته؛ هرتهدید هزینه ای فراتر از تصور خواهد داشت. ترامپ که عمر کشورش برابر با عهد قجر ما است بعید است درکی از عهد حجر داشته باشد.

