رئیس کمیسیون عمران:

طرح اعمال حقوق حاکمیتی ایران در ‎تنگه هرمز اعلام وصول شد

رئیس کمیسیون عمران‌مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول طرح اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در ‎تنگه هرمز توسط هیئت رئیسه ‎مجلس خبر داد.

به گزارش ایلنا محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در شبکه ایکس نوشت:

«طرح اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در ‎تنگه هرمز توسط هیئت رئیسه ‎مجلس اعلام وصول شد.

این طرح صرفاً اقتصادی نیست و منافع امنیتی، سیاسی و حقوقی کشور را هم دربرمی‌گیرد.

به مردم ‎ایران اطمینان می‌دهم این طرح نقطه عطف نظم نوین جهانی و اهرم تثبیت حاکمیت ملی می‌شود.»

