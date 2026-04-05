رئیس کمیسیون عمران:
طرح اعمال حقوق حاکمیتی ایران در تنگه هرمز اعلام وصول شد
رئیس کمیسیون عمرانمجلس شورای اسلامی از اعلام وصول طرح اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز توسط هیئت رئیسه مجلس خبر داد.
به گزارش ایلنا محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در شبکه ایکس نوشت:
«طرح اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
این طرح صرفاً اقتصادی نیست و منافع امنیتی، سیاسی و حقوقی کشور را هم دربرمیگیرد.
به مردم ایران اطمینان میدهم این طرح نقطه عطف نظم نوین جهانی و اهرم تثبیت حاکمیت ملی میشود.»