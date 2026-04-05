قالیباف:

فرماندهان ارتش آمریکا نمی‌خواهند بله‌قربان‌گوی یک مجری تلویزیون باشند

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اخراج فرماندهان باتجربه ارتش آمریکا توسط پیت هگست وزیر جنگ آمریکا تصریح کرد، این فرماندهان نمی خواهند بله‌قربان‌گوی یک مجری تلویزیونی باشند.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در پستی به زبان انگلیسی در حساب کاربری خود نوشت:

 

«گزارش وضعیت: ژنرال‌های باتجربهٔ ارتش آمریکا حاضر نیستند بله‌قربان‌گوی یک مجری تلویزیونی باشند که می‌خواهد جان آمریکایی‌ها را فدای توهمات اسرائیل ‌کند.

این هزینهٔ کوتاه‌مدت است. هزینه بلندمدت؟ مالیات‌دهندگان آمریکایی برای دهه‌ها در پمپ بنزین پرداخت خواهند کرد. چه میراثی از خود به جا خواهند گذاشت!»

