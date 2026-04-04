سرلشکر عبداللهی:

در‌های جهنم به روی دشمن باز خواهد شد

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا گفت: در صورت تعرض دشمن آمریکایی - صهیونی همه‌ی زیرساخت‌هایشان را بدون محدودیت آماج حملات ویرانگر و مستمر قرار خواهیم داد.

به گزارش ایلنا، متن کامل هشدار سرلشکر خلبان علی عبداللهی بدین شرح است:

رئیس جمهور متجاوز و جنگ طلب آمریکا پس از تحمل شکست‌های متوالی در اقدامی عاجزانه، عصبی، خارج از تعادل و احمقانه اقدام به تهدید زیر ساخت‌های کشور و سرمایه‌های ملی ما نموده است. 

ما نیرو‌های مسلح برای دفاع از حقوق ملت و صیانت از سرمایه‌های ملی لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد و هر متجاوزی را سر جایش می‌نشانیم.

در صورت تعرض دشمن آمریکایی صهیونیستی همه‌ی زیرساخت‌هایی را که ارتش تروریست آمریکا از آن‌ها استفاده می‌کند و همچنین زیر ساخت‌های رژیم صهیونیستی را بدون محدودیت آماج حملات ویرانگر و مستمر قرار خواهیم داد.

از ابتدای جنگ تحمیلی هر آنچه گفته‌ایم اقدام کرده‌ایم، معنی ساده‌ی این پیام این است: در‌های جهنم به روی شما باز خواهد شد. 

سرلشکر خلبان علی عبدالهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص)

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
