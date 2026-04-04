به گزارش ایلنا، متن کامل هشدار سرلشکر خلبان علی عبداللهی بدین شرح است:

رئیس جمهور متجاوز و جنگ طلب آمریکا پس از تحمل شکست‌های متوالی در اقدامی عاجزانه، عصبی، خارج از تعادل و احمقانه اقدام به تهدید زیر ساخت‌های کشور و سرمایه‌های ملی ما نموده است.

ما نیرو‌های مسلح برای دفاع از حقوق ملت و صیانت از سرمایه‌های ملی لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد و هر متجاوزی را سر جایش می‌نشانیم.

در صورت تعرض دشمن آمریکایی صهیونیستی همه‌ی زیرساخت‌هایی را که ارتش تروریست آمریکا از آن‌ها استفاده می‌کند و همچنین زیر ساخت‌های رژیم صهیونیستی را بدون محدودیت آماج حملات ویرانگر و مستمر قرار خواهیم داد.

از ابتدای جنگ تحمیلی هر آنچه گفته‌ایم اقدام کرده‌ایم، معنی ساده‌ی این پیام این است: در‌های جهنم به روی شما باز خواهد شد.

سرلشکر خلبان علی عبدالهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص)