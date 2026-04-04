دادستان کل کشور: ۷ هزار گزارش مردمی درباره جاسوسی دریافت شده است
دادستان کل کشور گفت: بیش از ۷ هزار گزارش مردمی درباره جاسوسی دریافت شده و در حال رسیدگی است.

به گزارش ایلنا، دومین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور در سال ۱۴۰۵ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور و با حضور معاونان دادستانی کل برگزار شد.

 در ابتدای این جلسه، دادستان کل کشور با اشاره به اربعین شهادت حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره)، این مناسبت را تسلیت گفت و از هدایت‌ها و تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ایی "دامت برکاته" در مدیریت شرایط کشور تشکر کرد.

وی همچنین از همراهی و تلاش‌های همکاران قضایی که در این ایام با حضور مستمر در محل کار به پیگیری امور مردم پرداخته‌اند قدردانی کرد و از مردم به دلیل همدلی، مشارکت و همراهی گسترده در این ایام تقدیر به عمل آورد.

این مقام عالی قضایی با اشاره به آثار اجتماعی حوادث اخیر اظهار داشت: شهادت قائد امت موجی از همبستگی و همدلی در جامعه ایجاد کرده و بسیاری از مردم با حضور در صحنه و اعلام مواضع خود، وحدت و انسجام ملی را تقویت کرده‌اند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد تصریح کرد: در این مدت حتی برخی افراد که پیش‌تر دچار فریب تبلیغات دشمن شده بودند، با مشاهده واقعیت‌ها ابراز پشیمانی کرده و به صفوف مردم پیوسته‌اند.

وی با اشاره به جنایت بزرگ دشمن در جریان این جنگ تحمیلی افزود: در بین جنایات متعدد دشمن، شهادت مظلومانه رهبر انقلاب، شهادت کودکان مدرسه میناب و شهادت ملوانان و خدمه ناوشکن دنا از جمله جنایات نابخشودنی دشمن به شمار می‌رود که هیچ دولت یا تشکیلات بین‌المللی نمیتواند در مقابل آن سکوت کرده و آن را تقبیح نکند و دادستانی کل نیز از ساعات اولیه وقوع این جنایات با جدیت پیگیر ابعاد حقوقی و قضایی آن شده است.

دادستان کل کشور همچنین اعلام کرد: تاکنون بیش از ۷ هزار گزارش مردمی درباره اقدامات جاسوسان و عناصر مرتبط با خارج از کشور به سامانه ایجاد شده در دادستانی کل، واصل شده است که دستورات لازم برای بررسی، پیگیری و تعیین تکلیف سریع این گزارش‌ها صادر شده است. 

این مقام‌عالی قضایی افزود: رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با عناصر خارج‌نشین و شبکه‌های مرتبط با دشمن نیز در دادسرای تهران و دادسراهای سراسر کشور با سرعت و دقت در حال رسیدگی است.

در ادامه این نشست، دادستان کل کشور از مجامع علمی، دانشگاهیان، دانشجویان و طلاب و افراد دارای نفوذ اجتماعی خواست با حفظ وحدت و روشنگری نسبت به ماهیت تجاوز غیرقانونی دشمن، نقش فعال خود را در تبیین ابعاد این جنگ ایفا کنند. 

دادستان کل کشور تأکید کرد: دشمن با هدف نشان دادن ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی دست به این حملات زده بود، اما این جنگ تحمیلی در عمل موجب تقویت وحدت و انسجام ملی شد و توانمندی‌های کشور را بیش از پیش آشکار کرد. دشمن با هدف قرار دادن دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی تلاش کرده است مسیر پیشرفت علمی کشور را متوقف کند، اما هرگز به این هدف نخواهد رسید.

 حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی‌آزاد در بخش دیگری از سخنان خود از حقوقدانان، پژوهشگران، سیاستمداران و صاحبان اندیشه داخلی و بین‌المللی خواست قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطالعه کنند تا مشخص شود چه شاخصه‌های در قانون اساسی وجود دارد که باعث شده است، نظام جمهوری اسلامی با وجود فشارها و حوادث متعدد همچنان با ثبات و اقتدار به مسیر خود ادامه دهد.

دادستان کل کشور گفت: تلفیق درست حاکمیت شرع و قانون موجب پایداری عمیق این نظام بعنوان یک نمونه قابل ارائه به جهان شده است و دشمنان تلاش زیادی برای ایجاد شکاف بین حاکمیت و مردم کردند، اما عوارض این جنگ به خودشان برگشته و توانایی نظام را دشمن با این جنگ تحمیلی عیان کرد و مشخص شد جمهوری اسلامی ایران با وصف تحریم و فشارهای شدید بین‌المللی در حوزه‌های مختلف رشد چشمگیری داشته است.

وی همچنین از تلاش‌های نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و امنیتی در دفاع از کشور قدردانی کرد و از اقدامات دولت در تأمین ارزاق و نیازهای اساسی مردم در شرایط جنگی تشکر نمود. همچنین بر پیگیری حقوقی مطالبات مردم و مستندسازی جنایات دشمن از طریق وزارت امور خارجه و مراجع بین‌المللی تأکید کرد.

