دادستان کل کشور: ۷ هزار گزارش مردمی درباره جاسوسی دریافت شده است

در ابتدای این جلسه، دادستان کل کشور با اشاره به اربعین شهادت حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره)، این مناسبت را تسلیت گفت و از هدایت‌ها و تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ایی "دامت برکاته" در مدیریت شرایط کشور تشکر کرد.

وی همچنین از همراهی و تلاش‌های همکاران قضایی که در این ایام با حضور مستمر در محل کار به پیگیری امور مردم پرداخته‌اند قدردانی کرد و از مردم به دلیل همدلی، مشارکت و همراهی گسترده در این ایام تقدیر به عمل آورد.

این مقام عالی قضایی با اشاره به آثار اجتماعی حوادث اخیر اظهار داشت: شهادت قائد امت موجی از همبستگی و همدلی در جامعه ایجاد کرده و بسیاری از مردم با حضور در صحنه و اعلام مواضع خود، وحدت و انسجام ملی را تقویت کرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد تصریح کرد: در این مدت حتی برخی افراد که پیش‌تر دچار فریب تبلیغات دشمن شده بودند، با مشاهده واقعیت‌ها ابراز پشیمانی کرده و به صفوف مردم پیوسته‌اند.

وی با اشاره به جنایت بزرگ دشمن در جریان این جنگ تحمیلی افزود: در بین جنایات متعدد دشمن، شهادت مظلومانه رهبر انقلاب، شهادت کودکان مدرسه میناب و شهادت ملوانان و خدمه ناوشکن دنا از جمله جنایات نابخشودنی دشمن به شمار می‌رود که هیچ دولت یا تشکیلات بین‌المللی نمیتواند در مقابل آن سکوت کرده و آن را تقبیح نکند و دادستانی کل نیز از ساعات اولیه وقوع این جنایات با جدیت پیگیر ابعاد حقوقی و قضایی آن شده است.

دادستان کل کشور همچنین اعلام کرد: تاکنون بیش از ۷ هزار گزارش مردمی درباره اقدامات جاسوسان و عناصر مرتبط با خارج از کشور به سامانه ایجاد شده در دادستانی کل، واصل شده است که دستورات لازم برای بررسی، پیگیری و تعیین تکلیف سریع این گزارش‌ها صادر شده است.

این مقام‌عالی قضایی افزود: رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با عناصر خارج‌نشین و شبکه‌های مرتبط با دشمن نیز در دادسرای تهران و دادسراهای سراسر کشور با سرعت و دقت در حال رسیدگی است.

در ادامه این نشست، دادستان کل کشور از مجامع علمی، دانشگاهیان، دانشجویان و طلاب و افراد دارای نفوذ اجتماعی خواست با حفظ وحدت و روشنگری نسبت به ماهیت تجاوز غیرقانونی دشمن، نقش فعال خود را در تبیین ابعاد این جنگ ایفا کنند.

دادستان کل کشور تأکید کرد: دشمن با هدف نشان دادن ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی دست به این حملات زده بود، اما این جنگ تحمیلی در عمل موجب تقویت وحدت و انسجام ملی شد و توانمندی‌های کشور را بیش از پیش آشکار کرد. دشمن با هدف قرار دادن دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی تلاش کرده است مسیر پیشرفت علمی کشور را متوقف کند، اما هرگز به این هدف نخواهد رسید.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی‌آزاد در بخش دیگری از سخنان خود از حقوقدانان، پژوهشگران، سیاستمداران و صاحبان اندیشه داخلی و بین‌المللی خواست قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطالعه کنند تا مشخص شود چه شاخصه‌های در قانون اساسی وجود دارد که باعث شده است، نظام جمهوری اسلامی با وجود فشارها و حوادث متعدد همچنان با ثبات و اقتدار به مسیر خود ادامه دهد.

دادستان کل کشور گفت: تلفیق درست حاکمیت شرع و قانون موجب پایداری عمیق این نظام بعنوان یک نمونه قابل ارائه به جهان شده است و دشمنان تلاش زیادی برای ایجاد شکاف بین حاکمیت و مردم کردند، اما عوارض این جنگ به خودشان برگشته و توانایی نظام را دشمن با این جنگ تحمیلی عیان کرد و مشخص شد جمهوری اسلامی ایران با وصف تحریم و فشارهای شدید بین‌المللی در حوزه‌های مختلف رشد چشمگیری داشته است.

وی همچنین از تلاش‌های نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و امنیتی در دفاع از کشور قدردانی کرد و از اقدامات دولت در تأمین ارزاق و نیازهای اساسی مردم در شرایط جنگی تشکر نمود. همچنین بر پیگیری حقوقی مطالبات مردم و مستندسازی جنایات دشمن از طریق وزارت امور خارجه و مراجع بین‌المللی تأکید کرد.