به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از برگزاری جلسه این کمیسیون با وزیر راه و شهرسازی، معاونان وی، مهندسان، پیمانکاران و مجموعه‌های عمرانی خبر داد.

وی گفت: در این جلسه درباره تخریب واحدهای مسکونی، زیرساخت‌ها، پل‌ها، تأسیسات جاده‌ای، برخی پروژه‌های عمرانی و شرکت‌های عمرانی بحث و تبادل نظر خواهیم داشت.

رضایی کوچی افزود: مبناست در این جلسه تصویری از بازسازی و ساخت‌های عمرانی آسیب‌دیده ناشی از جنگ در کشور ارائه دهیم و هماهنگی‌های لازم برای آغاز هرچه سریع‌تر بازسازی‌ها انجام شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بودجه در نظر گرفته شده برای بازسازی خسارت‌ها، اظهار داشت: این موضوع پیش‌بینی شده است. خوشبختانه پیمانکاران اعلام آمادگی کرده‌اند و همراه و پای کار هستند؛ خودشان را معطل پول نکردند، چراکه واقعاً به پیشرفت کار اهمیت می‌دهند.

وی تصریح کرد: پیمانکاران بدون دریافت ریالی، در مقاطع مختلف به بازسازی، پیشرفت و پیشبرد کار کمک می‌کنند تا شرایط کشور به پایداری لازم برسد و در مقاطع آتی حق‌الزحمه و هزینه مصالح پرداخت خواهد شد.

رضایی کوچی همچنین خاطرنشان کرد: در این جلسه از برخی پیمانکاران و شرکت‌های عمرانی که خودجوش به میدان آمده و برای بازسازی زیرساخت‌ها اعلام آمادگی کردند، تشکر خواهیم کرد. جلساتی نیز با مجموعه عمرانی کشور و وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مجلس پیش‌بینی شده است.