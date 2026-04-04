تاکید کمیسیون صنایع بر تسریع برآورد و جبران خسارات واحدهای تولیدی و صنعتی
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی از دستورات نشست مشترک هیات رئیسه کمیسیون با وزیر صمت، تسریع در روند برآورد و جبران خسارات واحدهای صنعتی و تولیدی آسیب دیده در طول جنگ بود.
به گزارش ایلنا مصطفی پوردهقان، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادنمجلس، ضمن تشریح نشست اعضای هیات رییسه کمیسیون صنایع با وزیر صمت و معاونانش، گفت: این نشست به صورت مجازی به دنبال حمله دشمن به صنایع فولاد اعم از واحدهای فولاد مبارکه و خوزستان و سایر واحدهای صنعتی و تولیدی برگزار شد.
وی در ادامه اظهار کرد: در این نشست دستورات لازم برای برآورد و تسریع در روند جبران خسارات واحدهای صنعتی و تولیدی آسیب دیده در طول جنگ صادر شد که فرآیند اجرای آنها نیز آغاز شده است.
نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه تعدادی از دستورات صادر شده در این نشست پیرامون پدافند غیرعامل و عاملی است که واحدهای صنعتی و تولیدی باید در نظر بگیرند تا کمترین آسیب را ببینند افزود: از طرف دیگر در این نشست تاکید شد تا اقدامات لازم برای ذخیره سازی انجام شود تا اگر به برخی واحدها آسیب وارد شد، تعادل بازار حفظ شود.
وی در ادامه تاکید کرد: یکی دیگر از دستورات این نشست در مورد تامین خوراک واحدهای آسیب پذیری بود که یکی از خطوطشان مورد اصابت قرار گرفته است تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق سایر واحدهای صنعتی تامین کنند.
وی در پایان بیان کرد: اتخاذ تمهیدات لازم برای تامین نقدینگی و گردش مالی و سرمایه در گردش مورد نیاز این واحدهای آسیب پذیر با کمک بانک مرکزی از دیگر موضوعات مورد تاکید در این نشست بود. همچنین مقرر شد این مسیر برای پتروشیمی های آسیب دیده نیز طی شود.