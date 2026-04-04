استماع گزارش وزیر صمت و کار درباره مسائل جنگ در نشست مجمع نمایندگان استان تهران

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران از حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست این مجمع و استماع گزارش اقدامات انجام شده در ایام جنگ خبر داد.

به گزارش ایلنا سیدمرتضی محمودی، سخنگوی مجمع نمایندگان استان‌تهران، ضمن تشریح نشست مشترک مجمع نمایندگان استان تهران با وزرای صمت و کار بیان کرد: در این نشست مسائل مربوط به حوزه تولید، صنعت، تجارت و سرمایه گذاری در طول جنگ مورد بررسی قرار گرفت و بر نحوه مواجهه وزارت صمت و سایر دستگاه های دولتی با حوزه تولید و تولیدکنندگان و آسیب های ناشی از جنگ در حوزه صنایع نظارت صورت گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: به دنبال حملات خبیثانه دشمن به مناطق صنعتی و تولیدی برخی آسیب ها به مجموعه صنایع و شهرک های صنعتی و برخی دیگر به مجموعه کارگران و حوزه اشتغال آنها وارد شده است که نیاز به پیگیری دارد.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه مسائل مربوط به حوزه تأمین اجتماعی، مالیات و گمرک از جمله مواردی بود که مورد سؤال نمایندگان از وزرای دولت واقع شد افزود: پیشنهادات نمایندگان مورد استماع وزرای صنعت و تعاون قرار گرفت.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی طولانی مدت برای دوران پساجنگ گفت: لازم است که سیاستگذاری دقیق بر اساس شعار سال در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی صورت گیرد. دولت و مجلس تلاش می کنند به مسأله مردمی سازی اقتصاد و تولید با جدیت توجه کنند.

وی در پایان بیان کرد: در نهایت مقرر شد این جلسات به صورت مستمر ادامه یابد و جلسه دیگری نیز با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پیگیری مسائل به صورت اختصاصی برگزار شود.

