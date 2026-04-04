به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رسانه‌های آمریکایی مواضع ایران را به طور جعلی منعکس می‌کنند. ما قدردان تلاش‌های پاکستان هستیم و هرگز از رفتن به اسلام آباد خودداری نکرده‌ایم. (مشکل ما با پاکستان نیست) آنچه برای ما مهم است. شرایط پایان قطعی و پایدار جنگ غیرقانونی و نامشروعی است که بر ما تحمیل شده است. زنده باد پاکستان

واکنش وزیر امور خارجه پاکستان به پیام وزیر خارجه کشورمان

محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان هم در واکنش به پیام قدردانی وزیر خارجه کشورمان از پاکستان در حساب کاربری خود نوشت: «از شفاف‌سازی شما صمیمانه قدردانی می‌کنم.»

