موج ۹۵ وعده صادق ۴؛ حمله به سامانه پاتریوت آمریکا

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سپاه، عملیات گسترده و چند جانبه نیرو‌های دریایی و هوافضای سپاه پاسداران در صبح امروز در شعاع فراگیر منطقه غرب آسیا و سرزمین‌های اشغالی فلسطین در موج ۹۵ با توکل بر خداوند منان و با رمز «یا حسن بن علی علیه السلام» و تقدیم به بی بی مریم و علیمردان خان بختیاری و تمام غیور مردان لر با موشک‌های حاج قاسم، خیبرشکن و قدر اجرا شدند.