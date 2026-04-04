موج ۹۵ وعده صادق ۴؛ حمله به سامانه پاتریوت آمریکا
روابط عمومی سپاه از اجرای موج ۹۵ عملیات وعده صادق ۴ و حمله به آتش بارهای "هایمارس" ارتش تروریستی امریکا در جزیره "بوبیان" کویت و سامانه پاتریوت آمریکایی در شمال بحرین خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سپاه، عملیات گسترده و چند جانبه نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران در صبح امروز در شعاع فراگیر منطقه غرب آسیا و سرزمینهای اشغالی فلسطین در موج ۹۵ با توکل بر خداوند منان و با رمز «یا حسن بن علی علیه السلام» و تقدیم به بی بی مریم و علیمردان خان بختیاری و تمام غیور مردان لر با موشکهای حاج قاسم، خیبرشکن و قدر اجرا شدند.
آتش بارهای "هایمارس" ارتش تروریستی امریکا در جزیره "بوبیان" کویت، سامانه پاتریوت آمریکایی در شمال بحرین، محل تجمع شلیک کنندگان موشکهای مارکس آمریکایی، محل تجمع فرماندهان ارشد و مربیان ارتش تروریستی امریکا در منطقه "سیل بانه" امارات، شرکت فناوری هوش مصنوعی " اوراکل" امریکایی در امارات بخشی از اهداف مورد انهدام شده بودند.
یک فروند کشتی تجاری با نام تجاری"mcs ishika" تحت مالکیت رژیم صهیونیستی و با پرچم کشور ثالث در بندر خلیفه بن سلمان بحرین مورد هدف قدرتمند پرتابههای نیروی دریایی قرار گرفتند.
همچنین نقاطی در «بنی براک، پتح تیکوا، تلآویو، رامات گان و کریات شمونه» با موشکهای چندکلاهکه قدر مورد هدف سنگین و مستمر قرار گرفتند.
این موج ادامه دارد و گزارش اقدامات تهاجمی به اطلاع عموم ملت قدرشناس ایران خواهد رسید.