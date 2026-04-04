حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در منزل شهید لاریجانی در قم

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در منزل شهید لاریجانی در قم حضور یافت.

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، همچنین با حضور در منزل شهید دکتر علی لاریجانی دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی، ضمن ابلاغ تسلیت دولت، از روحیه ایثار و آمادگی همیشگی این شهید برای شهادت سخن گفت.

وی از طرف اعضای هیات دولت و شورای اطلاع‌رسانی دولت، این ضایعه را به خانواده این شهید والامقام تسلیت گفت.

حضرتی در این دیدار با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی این شهید، اظهار کرد: برای لاریجانی عزیز سرنوشتی جز شهادت متصور نبود.

وی با بیان اینکه این شهید پس از جنگ دوازده‌روزه، هر روز با غسل شهادت در محل کار حاضر می‌شد، افزود: امیدواریم این شهید بزرگوار واسطه خیر و نصرت الهی برای ملت ایران و موجب شکست ذلیلانه دشمنان شود.

