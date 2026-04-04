به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، همچنین با حضور در منزل شهید دکتر علی لاریجانی دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی، ضمن ابلاغ تسلیت دولت، از روحیه ایثار و آمادگی همیشگی این شهید برای شهادت سخن گفت.

وی از طرف اعضای هیات دولت و شورای اطلاع‌رسانی دولت، این ضایعه را به خانواده این شهید والامقام تسلیت گفت.

حضرتی در این دیدار با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی این شهید، اظهار کرد: برای لاریجانی عزیز سرنوشتی جز شهادت متصور نبود.

وی با بیان اینکه این شهید پس از جنگ دوازده‌روزه، هر روز با غسل شهادت در محل کار حاضر می‌شد، افزود: امیدواریم این شهید بزرگوار واسطه خیر و نصرت الهی برای ملت ایران و موجب شکست ذلیلانه دشمنان شود.

