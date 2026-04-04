حمله پهپادی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کارخانه سیمان بندر خمیر
کد خبر : 1769157
معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان گفت: کارخانه سیمان بندر خمیر هدف حملات پهپادی ارتش متجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان گفت: این حملات با هوشیاری نیروهای مستقر در منطقه تلفات جانی نداشت.
احمد نفیسی با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه استانی افزود: علیرغم تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در روند تولید و ایجاد ناامنی، فرآیند تولید در این کارخانه همچنان ادامه دارد و هیچ خللی در زنجیره تولید ایجاد نشده است.