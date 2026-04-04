رئیس کمیسیون امنیت ملی به آمریکا: راهی جز فرار از منطقه ندارید
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به منهدم شدن جنگندهها و بالگرد دشمن خطاب به آمریکا گفت: راهی جز فرار از منطقه نخواهید داشت.
به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی و فارسی نوشت:
«ساقط شدن ۵ جنگنده و بالگرد!
روز سیاهی را گذراندید و حالا خوب میدانید که آخرین نفس های ننگین شما را به اذن الهی خواهیم گرفت.
راهی جز فرار از منطقه نخواهید داشت...»