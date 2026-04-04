بازدید رئیس شورای اطلاعرسانی دولت از منازل آسیبدیده قم
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در جریان سفر به قم از منازل آسیبدیده در محله «دروازه ری» بازدید و از اقدامات انجامشده در روند بازسازی قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی در این بازدید از نزدیک در جریان روند اقدامات انجامشده در مناطق آسیبدیده از تجاوز نظامی رژیم اسرائیل و آمریکا قرار گرفت و از اقدامات استاندار و نیروهای امدادی و خدمترسان برای سرعت در رسیدگی و بازسازی منازل تمجید کرد.
برخی منازل در محله دروازه ری قم در چهاردهمین روز از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران هدف قرار گرفت که در نتیجه آن ۹ نفر به شهادت رسیدند و شمار زیادی مجروح شدند و خسارات قابلتوجهی به واحدهای مسکونی وارد شد.