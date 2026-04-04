قالیباف:
کارگران، کسبه و تجار ستون فقرات جنگ ملی هستند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کارگران، صنعتگران، کسبه، تجار، فعالان استارتاپها و عموم جهادگران اقتصادی ستون فقرات این جنگ ملی بودند و مبارزه مقدس آنها از امروز و با پایان تعطیلات جان تازهای میگیرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«کارگران، صنعتگران، کسبه، تجار، فعالان استارتاپها و عموم جهادگران اقتصادی، ستون فقرات این جنگ ملی بودهاند و مبارزه مقدس آنها از امروز و با پایان تعطیلات جان تازهای میگیرد.
قدردان شرافت و زحمات تمام فعالان اقتصادی که این روزها جهاد میدان و جهاد خیابان را ممکن کردهاند هستیم.»