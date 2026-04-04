واکنش ظریف به دختری که اقدام به آتش زدن تصویر او کرده بود
وزیر خارجه پیشین کشورمان گفت: نظم جهانی در حال بازسازی و بازآراییست. و ما ایرانیان ملت ساختنیم؛ ملتی که به دنبال بازسازی، ساختن و مشارکت در «نظم شبکهای پساقطبی» نوینی است که بشریت به آن نیازمند است. دخترم در خیابان بمانید و به یاد رهبر شهید «ای ایران» بخوانید که ایران و آینده از آن شما و همه ایرانیان است. مانا و سربلند باشید.
به گزارش ایلنا، ظریف ضمن قدردانی از دختری که در تجمعات شبانه اقدام به آتش زدن تصویر او کرده بود، در پست اینستاگرام خود نوشت: درود بر شما دختر آزاده و ایرانخواه، شما وارثان به حق زینب(س)، گردآفرید، آتوسا و تمام زنان آزاده و غیور تاریخ. آنچه جهان در این روزها از مردم دلاور ایران همچون شما در خیابانهای سراسر ایران بزرگ دیده است، نشانههایی رسا و افتخارآفرین از ایستادگی، شجاعت و مسئولیت نسبت به آینده ایران است. همانگونه که در فرازهای متعدد یادداشت فارین افرز نوشتم، حضور دلیرانه شما دختران، جوانان، زنان و مردان غیرتمند ایرانی از نخستین شامگاه غمگین تجاوز ددمنشانه جانیانِ کودککشِ آمریکایی-صهیونی، یکی از مهمترین سرمایههای امنیت و سربلندی ایران است.
وی افزود: همان اندازه که در یادداشت دیروز به شما و امثال شما غیرتمندان افتخار کردم، امروز نیز به شما و کنش آگاهانه شما افتخار میکنم، که شایسته افتخارید؛ حتی اگر برخی آن را نامهربانانه بدانند – که آن را هم نشانه دیگری از دغدغهمندی شما برای ایران عزیزمان میدانم. این جنگ، سلحشوری و جنگاوری را با روایت و سیاستورزی در هم آمیخته است. هدف و دستاورد یادداشت، روشنگری پیرامون جایگاه توانمند ایران در این جنگ سلحشورانه، رساندن صدای پهلوانی شما و شکستن انحصار تبلیغاتی صهیونیستها بر فضای سیاسی تبلیغاتی جهان غرب بوده نه ایجاد دوگانگی در داخل؛ هرچند برخی، با هر نیتی، خوانش دیگری از آن برساختند.
ظریف گفت: ما را سری است با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم در توئیتها از نخستین روز تجاوز تا دیروز و همچنین در یادداشت فارینافرز نوشتم و بازهم خواهم نوشت که ایرانیِ دلاور، آزاده و خودباور – که به گواه تاریخ هم صلحطلب بوده و هم توان رویارویی با متجاوزان جهانخوار را دارد – در برابر آدم خواران عصر حجری اپستینی، که کمر به نابودی انسانیت و فرهنگ و اخلاق بسته اند، هرگز و هرگز سر فرود نخواهد آورد.
وی تاکید گرد: نظم جهانی در حال بازسازی و بازآراییست. و ما ایرانیان ملت ساختنیم؛ ملتی که به دنبال بازسازی، ساختن و مشارکت در «نظم شبکهای پساقطبی» نوینی است که بشریت به آن نیازمند است. دخترم در خیابان بمانید و به یاد رهبر شهید «ای ایران» بخوانید که ایران و آینده از آن شما و همه ایرانیان است. مانا و سربلند باشید.