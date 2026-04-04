واکنش ظریف به دختری که اقدام به آتش زدن تصویر او کرده بود

به گزارش ایلنا، ظریف ضمن قدردانی از دختری که در تجمعات شبانه اقدام به آتش زدن تصویر او کرده بود، در پست اینستاگرام خود نوشت: درود بر شما دختر آزاده و ایران‌خواه، شما وارثان به حق زینب(س)، گردآفرید، آتوسا و تمام زنان آزاده و غیور تاریخ. آنچه جهان در این روزها از مردم دلاور ایران همچون شما در خیابان‌های سراسر ایران بزرگ دیده است، نشانه‌هایی رسا و افتخارآفرین از ایستادگی، شجاعت و مسئولیت نسبت به آینده ایران است. همان‌گونه که در فراز‌های متعدد یادداشت فارین افرز نوشتم، حضور دلیرانه شما دختران، جوانان، زنان و مردان غیرتمند ایرانی از نخستین شامگاه غمگین تجاوز ددمنشانه جانیانِ کودک‌کشِ آمریکایی-صهیونی، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های امنیت و سربلندی ایران است.

وی افزود: همان اندازه که در یادداشت دیروز به شما و امثال شما غیرتمندان افتخار کردم، امروز نیز به شما و کنش آگاهانه شما افتخار می‌کنم، که شایسته افتخارید؛ حتی اگر برخی آن را نامهربانانه بدانند – که آن را هم نشانه دیگری از دغدغه‌مندی شما برای ایران عزیزمان می‌دانم. این جنگ، سلحشوری و جنگاوری را با روایت و سیاست‌ورزی در هم آمیخته است. هدف و دستاورد یادداشت، روشنگری پیرامون جایگاه توانمند ایران در این جنگ سلحشورانه، رساندن صدای پهلوانی شما و شکستن انحصار تبلیغاتی صهیونیست‌ها بر فضای سیاسی تبلیغاتی جهان غرب بوده نه ایجاد دوگانگی در داخل؛ هرچند برخی، با هر نیتی، خوانش دیگری از آن برساختند.

ظریف گفت: ما را سری است با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم در توئیت‌ها از نخستین روز تجاوز تا دیروز و همچنین در یادداشت فارین‌افرز نوشتم و بازهم خواهم نوشت که ایرانیِ دلاور، آزاده و خودباور – که به گواه تاریخ هم صلح‌طلب بوده و هم توان رویارویی با متجاوزان جهان‌خوار را دارد – در برابر آدم خواران عصر حجری اپستینی، که کمر به نابودی انسانیت و فرهنگ و اخلاق بسته اند، هرگز و هرگز سر فرود نخواهد آورد.

وی تاکید گرد: نظم جهانی در حال بازسازی و بازآرایی‌ست. و ما ایرانیان ملت ساختنیم؛ ملتی که ‌به دنبال بازسازی، ساختن و مشارکت در «نظم شبکه‌ای پساقطبی» نوینی است که بشریت به آن نیازمند است. دخترم در خیابان بمانید و به یاد رهبر شهید «ای ایران» بخوانید که ایران و آینده از آن شما و همه ایرانیان است. مانا و سربلند باشید.

انتهای پیام/