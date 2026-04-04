به گزارش ایلنا، براساس قانون انتخابات شوراها، این دسته از داوطلبان می‌بایست پس از تایید صلاحیت با­ مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مبداء­ به ارائه درخواست کتبی خود به هیئت اجرایی مربوطه اقدام کنند.

همچنین با توجه به برگزاری این دوره از انتخابات در حوزه انتخابیه­­ تهران، ری و تجریش به صورت تناسبی، ­ احزاب و جبهه‌های سیاسی تا ۲۶ فروردین فرصت دارند فهرست‌های خود را به فرمانداری تهران ارائه کنند.

براساس جدول زمانبندی انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، قرار است­هفتمین دوره انتخابات شورا‌های شهر و روستا، جمعه یازدهم اردیبهشت برگزار شود.