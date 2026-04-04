اسامی داوطلبان انتخابات شورا‌های روستا، فردا اعلام می‌شود

براساس جدول زمانبندی انتخابات شورا‌های اسلامی کشور داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا که صلاحیت آنها تایید شده است، فقط برای یک بار و ۱۵ روز قبل از روز اخذ رای می‌توانند، حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را در محدوده همان شهرستان تغییر دهند.

به گزارش ایلنا، براساس قانون انتخابات شوراها،  این دسته از داوطلبان می‌بایست پس از تایید صلاحیت با­ مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مبداء­ به ارائه درخواست کتبی خود به هیئت اجرایی مربوطه اقدام کنند.

 همچنین با توجه به برگزاری این دوره از انتخابات در حوزه انتخابیه­­ تهران، ری و تجریش به صورت تناسبی، ­ احزاب و جبهه‌های سیاسی تا ۲۶ فروردین فرصت دارند فهرست‌های خود را به فرمانداری تهران ارائه کنند.

 براساس جدول زمانبندی انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، قرار است­هفتمین دوره انتخابات شورا‌های شهر و روستا، جمعه یازدهم اردیبهشت برگزار شود.

