اسامی داوطلبان انتخابات شوراهای روستا، فردا اعلام میشود
براساس جدول زمانبندی انتخابات شوراهای اسلامی کشور داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که صلاحیت آنها تایید شده است، فقط برای یک بار و ۱۵ روز قبل از روز اخذ رای میتوانند، حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را در محدوده همان شهرستان تغییر دهند.
به گزارش ایلنا، براساس قانون انتخابات شوراها، این دسته از داوطلبان میبایست پس از تایید صلاحیت با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مبداء به ارائه درخواست کتبی خود به هیئت اجرایی مربوطه اقدام کنند.
همچنین با توجه به برگزاری این دوره از انتخابات در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش به صورت تناسبی، احزاب و جبهههای سیاسی تا ۲۶ فروردین فرصت دارند فهرستهای خود را به فرمانداری تهران ارائه کنند.
براساس جدول زمانبندی انتخابات شوراهای اسلامی کشور، قرار استهفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا، جمعه یازدهم اردیبهشت برگزار شود.