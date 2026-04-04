سپاه: حمله به سفارت آمریکا در ریاض ربطی به نیروهای مسلح ایران ندارد

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۵۴ عملیات وعده صادق ۴ اعلام کرد:

به نقل از نشریه وال استریت ژورنال سفارت امریکا در ریاض مورد حمله قرار گرفته است که بدین وسیله ضمن محکوم کردن این حرکت اعلام میداریم که این اتفاق مطلقا به نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران ارتباطی نداشته و باتوجه به راهبرد دشمن صهیونیستی در منطقه این اقدام قطعا ازجانب صهیونیستها میباشد.

بانک اهداف نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران از قبل به صورت شفاف بیان شده است و هشدارهای لازم جهت فتنه انگیزی های رژیم صهیونیستی در منطقه به کشورهای همسایه و مسلمان داده شده است.

کشورهای منطقه غرب آسیا ضروری است نسبت به فتنه انگیزی جریان آمریکایی _ صهیونیستی برای بی ثبات سازی و نابودسازی منطقه هشیار شوند.

