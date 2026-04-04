فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور:

شکار جنگنده‌های پیشرفته دشمن فراهم شده است/ در کمین جنگنده‌ها و پهپادهای دشمن هستیم

امیر سرتیپ الهامی در بازدید از مواضع پدافندی ارتش و سپاه، گفت: در کمین جنگنده‌ها و پهپادهای دشمن هستیم و شکار جنگنده‌های نسل ۵ و پهپادهای پیشرفته دشمن با روش‌ها و تجهیزات نوین بومی فراهم شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور در بازدید از مواضع پدافندی ارتش و سپاه، گفت: موفقیت‌های اخیر مرهون مجاهدت و از خود گذشتگی آحاد رزمندگان پدافند نیروهای مسلح بویژه ارتش، سپاه است که در هزاران نقطه از میهن اسلامی مستقر شده‌اند. 

وی افزود: دلیرمردان پدافند هوایی کشور در جنگ رمضان موفق به انهدام چند فروند جنگنده پیشرفته دشمن و بیش از ۱۶۰ فروند از پهپادهای‌ام کیو ۹، هرمس، لوکاس و انواع دیگر پهپادهای متجاوز دشمن آمریکایی صهیونی و ده‌ها موشک کروز، قبل از انجام هرگونه عملیات تهاجمی اقدام به موقع و دقیق شده‌اند و هیمنه تبلیغات پوشالی دشمن را در هم شکسته اند. 

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) کشور، با تاکید بر اینکه در کمین جنگنده‌ها و پهپادهای دشمن هستیم، افزود: هدف قرار دادن، آسیب و سقوط چندین فروند از جنگندهای پیشرفته نسل ۴ و ۵ دشمن توسط یگان‌های پدافند ارتش و سپاه حاصل تاکتیک‌ها و بهره‌مندی از تجهیزات نوین و ابتکارات سامانه‌های پدافندی ارتش و سپاه بوده که موجب سردرگمی دشمن شده است. 

وی گفت: مجموعه پدافند هوایی کشور در ارتش و سپاه، هم قسم شده‌اند و تا پای جان در راه صیانت و حراست از آسمان مقدس ایران اسلامی لحظه‌ای کوتاه نخواهند آمد. 

شجاعت رزمندگان پدافند هوایی برای صیانت از آسمان کشور، در مقابله با تجاوز دشمن ستودنی است و این ایستادگی و پایمردی موجب سردرگمی دشمنان شده است. 

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور گفت: صمیمانه قدردان حضور امید بخش مردم عزیز در صحنه هستیم و از ملت غیور ایران سربلند اسلامی تقاضا داریم همواره رزمندگان نیروهای مسلح و دلیرمردان پدافند را برای انجام رسالت مقدس سربازی خود، دعا کنند.

 

