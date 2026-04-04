به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور در بازدید از مواضع پدافندی ارتش و سپاه، گفت: موفقیت‌های اخیر مرهون مجاهدت و از خود گذشتگی آحاد رزمندگان پدافند نیروهای مسلح بویژه ارتش، سپاه است که در هزاران نقطه از میهن اسلامی مستقر شده‌اند.

وی افزود: دلیرمردان پدافند هوایی کشور در جنگ رمضان موفق به انهدام چند فروند جنگنده پیشرفته دشمن و بیش از ۱۶۰ فروند از پهپادهای‌ام کیو ۹، هرمس، لوکاس و انواع دیگر پهپادهای متجاوز دشمن آمریکایی صهیونی و ده‌ها موشک کروز، قبل از انجام هرگونه عملیات تهاجمی اقدام به موقع و دقیق شده‌اند و هیمنه تبلیغات پوشالی دشمن را در هم شکسته اند.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) کشور، با تاکید بر اینکه در کمین جنگنده‌ها و پهپادهای دشمن هستیم، افزود: هدف قرار دادن، آسیب و سقوط چندین فروند از جنگندهای پیشرفته نسل ۴ و ۵ دشمن توسط یگان‌های پدافند ارتش و سپاه حاصل تاکتیک‌ها و بهره‌مندی از تجهیزات نوین و ابتکارات سامانه‌های پدافندی ارتش و سپاه بوده که موجب سردرگمی دشمن شده است.

وی گفت: مجموعه پدافند هوایی کشور در ارتش و سپاه، هم قسم شده‌اند و تا پای جان در راه صیانت و حراست از آسمان مقدس ایران اسلامی لحظه‌ای کوتاه نخواهند آمد.

شجاعت رزمندگان پدافند هوایی برای صیانت از آسمان کشور، در مقابله با تجاوز دشمن ستودنی است و این ایستادگی و پایمردی موجب سردرگمی دشمنان شده است.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور گفت: صمیمانه قدردان حضور امید بخش مردم عزیز در صحنه هستیم و از ملت غیور ایران سربلند اسلامی تقاضا داریم همواره رزمندگان نیروهای مسلح و دلیرمردان پدافند را برای انجام رسالت مقدس سربازی خود، دعا کنند.