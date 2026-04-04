با جدیت کار بازسازی منازل آسیب دیده در جنگ را دنبال می کنیم

وی در ادامه با اشاره به حملات خبیثانه دشمن به صنایع فولادی، پل‌ها و شرکت‌های عمرانی_ علمی کشور اظهار کرد: دشمن به دلیل اینکه در میدان جنگ کم آورده است، از این رو به حمله به زیرساخت‌های عمرانی و غیرنظامیان روی آورده است که این نشانه آشکاری از ضعف آنان است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه پل B1 کرج مایه فخر جامعه مهندسی ایران است، تصریح کرد: بنده بارها از این پل بازدید کرده بودم و واقعا این سازه مایه فخر و مباهات جامعه مهندسی کشور بود. البته ما دانش ساخت پل را در اختیار خود داریم و حتی توان ساخت بهتر این سازه‌ها را در اختیار داریم.

وی در ادامه با بیان اینکه کمیسیون عمران مجلس با جدیت پیگیر بازسازی منازل مسکونی و زیرساخت‌های آسیب دیده در جنگ است افزود: تلاش ما بر این است تا در اسرع وقت بازسازی صورت گیرد. ما در کمترین زمان ممکن با دانشی که در اختیار داریم و با وجود مهندسان جوان و با انگیزه کار بازسازی را انجام خواهیم داد.

نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: کشورهای منطقه و همسایگانی که از خاک آنان برای حمله به ایران استفاده می‌شود باید بدانند که متقابلا مورد حملات مشروع ایران قرار خواهند گرفت و زیرساخت های آنان از جمله صنایع و پل‌هایشان دیگر از اهداف مشروع به شمار می رود.

وی در ادامه تاکید کرد: اما بزرگترین تفاوت آن‌ها با ایران این است که اگر زیرساخت‌های ایران مورد حمله قرار گیرد، با دانش بومی‌، اراده و انگیزه موجود بهتر از قبل بازسازی خواهد شد. اما کشورهای حوزه خلیج فارس باید بدانند که جبران نابودی صنایع و زیرساخت های عمرانی برای آن‌ها کار بسیار سختی خواهد بود چراکه امکانات و دانش آن را در اختیار ندارند.