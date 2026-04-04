غرویان در گفتوگو با ایلنا:
طرفداران پایان جنگ هم نمیخواهند کشور را مفت به دست دشمن بدهند/ ملت همه از پایان این جنگ میپرسند/ باید نسبت به خطر تفرقه و دودستگی هوشیار باشیم
یک استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اظهارات رئیسجمهور گفت: طرفداران پایان جنگ، مذاکره و گفتوگو هم نمیخواهند کشور را مفت به دست دشمن بدهند. مقصودشان این است که به هر حال زندگی مردم آسیب نبیند یا آسیبها کم شود. هیچیک از کسانی که پیشنهاد صلح، گفتوگو و مذاکره میدهند، قطعاً مرادشان این نیست که ما مفت و رایگان کشور را به دست دشمن بدهیم. هدف این است که راه حلی پیدا شود که جلوی این خسارتها و آسیبها گرفته شود.
محسن غرویان استاد حوزه علمیه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه اگر بپذیریم «حمایت مردمی» مهمترین سرمایه کشور است، این حمایت در شرایط جنگی چگونه قابل حفظ و تقویت است، گفت: نکته اول در این خصوص این است که واقعاً اگر مردم پشتیبان دولت و حاکمیت نباشند، ما در برابر قدرتهای جهانی ضعیف هستیم و نمیتوانیم مقتدرانه حضور داشته باشیم.
وی ادامه داد: بنابراین، شرط اساسی، مردم هستند. مردم هم که میگوییم، اکثریت مردم را شامل میشود، نه اقلیت. به هر حال باید ببینیم که مذاق اکثریت مردم و قاطبه ملت، چیست و خواسته و مطلوب آنها چیست و باید این را احراز کنیم و بدست بیاوریم که نظر ملت چیست.
این استاد حوزه علمیه گفت: مصالح ملت الان اقتضا میکند که سایه جنگ بر سر مردم نباشد، چراکه ا جنگ به هر حال خانمانسوز است و هیچ اثر مثبتی برای ملت ندارد. در حال حاضر زیرساختهای ما مورد هجوم قرار گرفته و شخصیتهای ما و سرمایههای انسانی ما، در جنگ از بین رفتهاند و مهمتر از همه، ما قائد شهید خودمان را از دست دادهایم. اینها خسارت است. البته ما باید از مملکتمان، سرزمینمان، نظاممان و عقیدهمان دفاع کنیم و دفاع هم میکنیم و ملت هم در صحنه هستند، ولی باید یک محاسبهای صورت بگیرد، ببینیم که آیا راه حلی داریم که کشور و ملت را از این جنگ رها کنیم؟ چراکه جنگ نمیتواند برای همیشه دوام داشته باشد.
غرویان گفت: این موضوع هم بر عهده مسئولین سیاسی کشور، بر عهده مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی دفاع و مسئولین نظامی-سیاسی است که در حال حاضر کشور را مدیریت میکنند. باید راه حلی برای حل و فصل این مسئله پیدا شود. وقتی به هر حال مذاق اکثریت و قاطبه ملت را به دست بیاوریم، همین مردم را در صحنه نگه میدارد و انسجام را حفظ میکند باید نسبت به خطر وجود تفرقه و دودستگی هوشیار باشیم. عدهای موافق جنگند، عدهای مخالف جنگ. در حال حاضر ما در فضای مجازی و حقیقی میبینیم این نزاعها وجود دارد و عدهای میگویند که باید آتشبس شود. عدهای میگویند نه، باید جنگ ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: حتی ما میبینیم که وقتی رئیس جمهور صحبت نرمی در جهت آتشبس و رسیدن به صلح و تضمین، میکند، عدهای از داخل به او حمله کرده و هجمه میکنند. این نشانههای وجود دو قطبی باید مورد توجه باشد چراکه خطر بزرگی است. نظر من این است که در عین حال که داریم دفاع میکنیم و میجنگیم و مقتدرانه هم میجنگیم، باید راهحل دیگری غیر از جنگ هم اندیشیده شود.
این استاد حوزه علمیه در پاسخ به این سوال که اخیرا روحانی از «صلح عزتمندانه» سخن گفته این مفهوم در شرایط فعلی چه تعریفی دارد و چه پیششرطهایی برای تحقق آن لازم است، گفت: عالم سیاست را نمیتوان دقیقا پیشبینی کرد و گفت که این اتفاق خواهد افتاد اما یک راهکارهای قانونی وجود دارد باید میانجیهایی بیایند و با حضور نمایندگان سازمان ملل و کشورهای دیگر مانند چین، روسیه، اروپا راه تضمین را پیدا کنند و یک نوع تعهدات بینالمللی را مطرح کنند تا کشور ما دوباره مورد تعدی و ظلم قرار نگیرد. چارهای جز این نیست.
وی تاکید کرد: باید تعهداتی ولو مدتدار از آمریکا و اسرائیل گرفته شود. درست است، بیاعتمادی وجود دارد، ولی چاره چیست؟ آیا باید همینطور بجنگیم و به فرموده آیتالله جوادی آملی، ما آهن پرت کنیم، آنها هم آهن به سمت ما پرت کنند. خب آخر کار چه میخواهد بشود؟ تا کجا ادامه پیدا کند؟ به هر حال معتقدم باید راههای گفتوگو و مذاکراتی با تضمینهای قانونی و بینالمللی بررسی شود.
غرویان تاکید کرد: طرفداران پایان جنگ یا گفتوگو هم نمیخواهند کشور را مفت به دست دشمن بدهند. مقصودشان این است که به هر حال زندگی مردم آسیب نبیند یا آسیبها کم شود. در حال حاضر چقدر خسارت اعم از شهدایی که دادیم و همچنین از مسئولین نخبهای که از دست دادیم بر ملت وارد شده است؟ همچنین اموال مردم، خانهها، کارخانهها، مراکز اقتصادی، همه آسیب دیدهاند و اینها خسارت است. هیچیک از کسانی که پیشنهاد صلح، گفتوگو و مذاکره میدهند، مرادشان این نیست که ما مفت و رایگان کشور را به دست دشمن بدهیم. هدف این است که راه حلی پیدا شود که جلوی این خسارتها و آسیبها گرفته شود.
وی در پاسخ به این سوال با توجه به نقش شورای عالی امنیت ملی در طراحی سناریوهای «ادامه یا پایان جنگ»، مهمترین شاخصها برای تصمیمگیری در این شورا چه باید باشد و آیا نشانهای از وجود استراتژی مشخص در این زمینه دیده میشود، گفت: الان ملت سوالشان این است که آخر چه خواهد شد؟ یعنی همه از پایان این جنگ میپرسند و اینکه این نزاع به کجا ختم میشود؟ این را باید استراتژیستها برای ملت روشن کنند.
این استاد حوزه گفت: الحمدالله ملت در صحنه هستند، مردم هر شب در خیابانها هستند، شعار میدهند و حضور خود را اعلام میکنند، ولی ملت دوست دارند که سران کشور چشماندازی از آینده این جنگ برایشان ترسیم کنند. من فکر میکنم شورای عالی امنیت ملی باید این کار را برای مردم انجام دهد تا مردم امیدی به پیروزی، به شکل عینی هم برایشان ترسیم شود.