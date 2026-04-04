به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار فیلم کوتاهی از نجات کودک افغانستانی از زیر آوار توسط تیم‌های امدادی ایران، در شبکه ایکس نوشت:

در جریان تجاوز نظامی ۳۵ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تعدادی از شهروندان افغان ساکن در ایران که در واقع مهمانان گرامی ما هستند نیز به شهادت رسیده یا مجروح شده‌اند.

به خانواده‌های داغدار و مقامات و مردم شریف افغانستان تسلیت می‌گوییم و از خداوند کریم برای مجروحان سلامتی مسئلت داریم.

