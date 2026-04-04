نجات کودک ۸ ساله افغانستانی از زیر آوار توسط تیمهای امدادی ایران
کد خبر : 1768963
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی خود از نجات کودک ۸ ساله افغانستانی از زیر آوار توسط تیمهای امدادی ایران خبرداد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار فیلم کوتاهی از نجات کودک افغانستانی از زیر آوار توسط تیمهای امدادی ایران، در شبکه ایکس نوشت:
در جریان تجاوز نظامی ۳۵ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تعدادی از شهروندان افغان ساکن در ایران که در واقع مهمانان گرامی ما هستند نیز به شهادت رسیده یا مجروح شدهاند.
به خانوادههای داغدار و مقامات و مردم شریف افغانستان تسلیت میگوییم و از خداوند کریم برای مجروحان سلامتی مسئلت داریم.