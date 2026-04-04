روابط عمومی سپاه:
روز سیاه نیروی هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی در آسمان ایران
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
مدافعان آسمان ایران در یک نبرد ماندگار با سرنگونی ۱ جنگنده و ۵ هواگرد روز سیاهی را برای نیروی هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی در آسمان ایران رقم زدند.
رزمندگان پدافند هوافضای سپاه پاسداران، موفق شدند ۲ فروند موشک کروز در آسمان خمین و زنجان، ۲ پهپاد تهاجمی امکیو-۹ در آسمان اصفهان و یک پهپاد هرمس در آسمان بوشهر را توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان ایران شکار و منهدم سازند.
پدافند هوافضای سپاه پاسداران نیز یک جنگنده پیشرفته دشمن متجاوز را در مرکز ایران با موفقیت منهدم ساختند.
با تداوم پایش مبتکرانه، پایدار و دقیق دلاورمردان پدافند هوایی ایران، آسمان ایران بیش از پیش برای جنگندههای دشمن متجاوز ناامن خواهد شد.