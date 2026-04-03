ارتش:
هدف قرار گرفتن یک هواپیمای A۱۰ دشمن در حوالی تنگه هرمز
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، ساعتی قبل، یک فروند هواپیمای A۱۰ دشمن متجاوز آمریکایی_ صهیونی با رهگیری و اقدام سامانههای شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، در آبهای جنوب و حوالی تنگه هرمز، مورد هدف قرار گرفت.
اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.