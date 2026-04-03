آمریکا و رژیم صهیونی زیر ضربات کوبنده ایران
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا از ادامه ضربات کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مواضع و تجهیزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونی در منطقه خبر داد.
به گزارش ایلنا، متن کامل سخنان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
️بهدنبال ادعاهای دروغین رئیسجمهور آمریکا مبنی بر نابودی کامل پدافند هوایی ایران، ️یک فروند جنگنده متخاصم آمریکا در آسمان مرکزی ایران، توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه، تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. ️این جنگنده بهطور کامل متلاشی شده و جستوجوهای بیشتر ادامه دارد.
رزمندگان نیروی هوافضای سپاه، همگام با رزمندگان دلیر یمن در «موج ۹۱» عملیات وعدهصادق۴ با رمز مقدس "یا اباعبدالله الحسین (ع) "، در یک اقدام مشترک، مراکز استقرار نیروها، و شرکتهای صنعتی-نظامیِ پشتیبانِ ارتش رژیم صهیونیستی، در غرب تلآویو و بندر ایلات را، با موشکهای دوربرد منهدم کردند.
نیروی دریایی سپاه در ادامه این موج، اهداف نظامی و زیرساختی متعلق به تروریستهای آمریکایی - صهیونی در کشورهای جنوبی خلیج فارس را، با انبوهی از موشکهای بالستیک و کروز، و پهپادهای انهدامی مورد حمله شدید قرار دادند.
در مرحله دوم این موج، محل تجمع مخفی مهندسان پرواز و خلبانان جنگندههای آمریکایی، در خارج از پایگاههای دشمن در امارات، با استفاده از موشکهای بالستیک، مورد اصابت دقیق قرار گرفت و تلفات قابلتوجهی به آنها وارد شد.
️باتوجه به اقدامات تروریستی دشمن جنایتکار و ترور شهروندان جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای جاسوسی فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، که از ارکان عملیات تروریستی دشمن هستند، مطابق هشدارهای پیشین هدف قرار گرفتند.
در این حملات، زیرساختهای فضای ابری شرکت آمریکایی آمازون و همزمان، زیرساختهای شرکت آمریکایی اوراکِل مستقر در امارات، مورد اصابت قرار گرفتند.
رزمندگان نیروی دریایی و هوافضای سپاه پاسداران از صبح روز جاری، در موج ۹۲ عملیات وعدهصادق۴ با رمز «یا صاحبالزمان ادرکنی»، در چند تهاجم ترکیبی، سامانههای راداری و تجهیزات شناوری تروریستهای آمریکایی در منطقه و سرزمینهای اشغالی را، با موشکهای بالستیک و پهپادهای تهاجمی درهم کوبیدند.
در اولین بخش این عملیات، محل تجمع شناورهای آب-خاکی آمریکاییها در بندر "الشویخ" با استفاده از موشکهای بالستیک در هم کوبیده شد.
در بخش دیگر، رادار هشدار اولیه بردبلند "AR-۳۲۷" مستقر در سایت راداری "جبلالدُخان" بحرین، با یک تهاجم پهپادی مورد اصابت قرار گرفت و انهدام قرار گرفت.
در ادامه این حملات، با شلیک موفق موشک بالستیک، پایگاه هوایی رامات دیوید، در جنوب شرق حیفا، هدف قرار گرفته شد. در بخش دیگر تهاجم موشکی هوافضای سپاه، و در راستای تاکتیک استمرار پرتابها، با شلیک موشکهای چندکلاهکه خرمشهر، بیش از ۵۰ نقطه در قلب تلآویو و سرزمینهای اشغالی نیز مورد هدف مؤثر قرار گرفتند.
ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به اقدامات ارتش آمریکا در حمله به زیرساختهای کشور، از بامداد امروز، «انبار تجهیزاتی و اماکن اسکان تروریستهای آمریکایی در اردن»، «محل استقرار زرهی آمریکا در عریفجان کویت» و «بزرگترین کارخانه آلومینیوم بحرین» را، آماج حملات پهپادی خود قرار دادند.
مدافعان آسمان کشورمان در ارتش و سپاه، چند فروند موشک کروز را در مناطق مرکزی و غربی، و ۲ فروند پهپاد تهاجمی را در مناطق جنوبی کشور سرنگون کردند. همچنین یک جنگنده پیشرفته دشمن نیز در جنوب جزیره قشم، مورد اصابت قرار گرفت و در فاصله بین جزیره هنگام و قشم، سقوط و در اعماق آبهای خلیج همیشه فارس، فرو رفت؛
و ما النصر الا من عندالله العزقز الحکیم