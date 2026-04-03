تعیین ساعت کاری تمامی کارکنان قوه قضاییه از پانزدهم فروردین ماه تا اطلاع ثانوی
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از تعیین ساعت کاری تمامی کارکنان قوه قضاییه از پانزدهم فروردین ماه تا اطلاع ثانوی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و پیرو مصوبه ابلاغی تعیین ساعت کاری ادارات هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵، مقرر شد که ساعت شروع به کار تمامی واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه از پانزدهم فروردین ماه تا اطلاع ثانوی از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ باشد.