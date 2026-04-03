سکوت آژانس در قبال حمله به تأسیسات هستهای همدستی با جنایتکاران است
به گزارش ایلنا، سازمان انرژی اتمی در فضای مجازی نوشت: سکوت آژانس در برابر حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز هستهای صلحآمیز ایران، صرفا بیعملی نیست؛ بلکه همدستی آشکار با جنایتکاران است.
در این متن آمده است: رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پی این حملات ظالمانه، نامههای اعتراضی به مدیرکل ارسال کرده. این قصور تاریخی، اندک اعتبار باقیمانده آژانس را نابود خواهد کرد.