خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هیچ عملیاتی از سوی دشمن در خوزستان صورت نگرفته است

کد خبر : 1768928
لینک کوتاه کپی شد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: هیچ‌گونه عملیات یا هلی‌برن از سوی نیرو‌های متخاصم در خوزستان انجام نشده و امنیت استان به‌طور کامل برقرار است.

به گزارش ایلنا، ولی‌الله حیاتی اظهار داشت: با وجود برخی شایعات در فضای مجازی، هیچ‌گونه عملیات یا هلی‌برن توسط نیرو‌های متخاصم در استان صورت نگرفته است.

وی افزود: بعدازظهر امروز چند فروند بالگرد و هواپیمای جنگی ارتش آمریکا با پرواز در ارتفاع کم در برخی نقاط خوزستان مشاهده شدند.

حیاتی تأکید کرد: با آمادگی و هوشیاری نیرو‌های مسلح و همراهی مردم به‌ویژه عشایر و مرزنشینان، امنیت در سراسر استان و مرز‌ها برقرار است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار