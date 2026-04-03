هیچ عملیاتی از سوی دشمن در خوزستان صورت نگرفته است
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: هیچگونه عملیات یا هلیبرن از سوی نیروهای متخاصم در خوزستان انجام نشده و امنیت استان بهطور کامل برقرار است.
به گزارش ایلنا، ولیالله حیاتی اظهار داشت: با وجود برخی شایعات در فضای مجازی، هیچگونه عملیات یا هلیبرن توسط نیروهای متخاصم در استان صورت نگرفته است.
وی افزود: بعدازظهر امروز چند فروند بالگرد و هواپیمای جنگی ارتش آمریکا با پرواز در ارتفاع کم در برخی نقاط خوزستان مشاهده شدند.
حیاتی تأکید کرد: با آمادگی و هوشیاری نیروهای مسلح و همراهی مردم بهویژه عشایر و مرزنشینان، امنیت در سراسر استان و مرزها برقرار است.